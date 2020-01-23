農曆新年前，東方報業集團到黃大仙祠為中國及香港運道求籤，問及中外關係，求得第三十一籤，名為「蔡母遇險」，內文曰：「狂風驟雨打船篷，溪畔桃花盡落紅，驚醒漁翁春夢熟，持篙撐去失西東。」屬下下籤。

蔡中興是宋朝人，歷任福州、泉州等地官員，其中一項最為人樂道的功業，就是在泉州修建洛陽橋。大仙籤以此喻中外關係，所指的大抵是一帶一路項目吧。蔡中興母親腹中懷有兒子時，有一天渡水，水中的烏龜精興風作浪，欲奪去蔡母性命，後被神明勸止。到蔡中興長大為官修築洛陽橋時，烏龜精又多番作法搗亂、阻撓。

烏龜精恐怕是代表美國反華勢力，踏入鼠年，他們對中國仍然不依不饒，除在南海、台海問題上攪局外，對中國的海外建設也會諸般阻撓。流年不利，我方只能採取守勢。

中華人民共和國成立於一九四九年十月一日下午二時，依天干地支依次排列，乃己丑、癸酉、甲子、辛未。按子平命理原則，出生日之天干代表本命，中國就以甲為代表，五行屬木，生於酉月金氣旺盛的時節。強金剋木，金代表西方，木代表東方，故自立國後，中共一直擺脫不了來自西方的壓力。

天干甲木柔弱，遇到地支強木支扶，就會進入盛運。子平命理以五年為一運，中共立國以來走了七十個寒暑，尚未走入地支木最強的寅運。由二○二二年至二○二七年，這五年就是寅運了。到時候，中共將會迎來歷史上第一個鼎盛時期，終日叨念着希望「支爆」的人會十分失望。不過，入好運之前中國先要捱兩年苦日子，今、明兩年都是五行屬金的流年，旺金劈木，領導層會有人事變動，管治權威受挑戰，今年秋天至明年冬天前，會有財政及金融衝擊，而且恐怕要經歷一場大規模地震，宜及早做好防災工作。