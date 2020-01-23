武漢肺炎已然失控！隨着全球更多確診個案和死亡人數，呢個春節又點會家家喜慶迎新年啊！講真，冇必要都係少出門，人多擠迫嘅地方最好咪去，即使去拜年，恐怕也要戴口罩！而為己為人，曾踏足過武漢嘅親朋戚友，即使你冇去過華南海鮮批發市場、冇食過野味，都係安分守己留在家中吧，沒有人會怪你冇派利是！

看官，眼見有關病毒一波又一波咁傳播，港產官僚防疫反應始終慢N拍。面對急速上升嘅病例，不少醫護亦受感染，武漢市政府都宣布實施出入城管制，包括煞停外出旅行團、出入武漢車輛須抽檢等措施，即係話武漢市都感到疫情擴散嚴重，已呼籲外人不要來！而香港只由港大袁國勇教授提醒大家，如無必要，唔好去武漢！

武漢肺炎來勢之兇猛，始料不及。呢，澳門防疫反應迅速，一早提升傳染病防禦級別，又即時建立新型冠狀病毒感染應變協調中心，規定所有由內地返澳門嘅旅客，在入境前實施體溫監測，之但係都失守！相對香港官僚嘅佛系作風，香港失守何足為奇！

其實，明眼人若留意到新型冠狀病毒肺炎嘅傳播，由最初「冇明確證據顯示人傳人」，其後一路更改：不排除人傳人、有限度人傳人；至國家衞健委專家組組長鍾南山受訪時明示「肯定有人傳人」，因有一名病人令多名醫護受感染。隨着確診病例持續上升，世衞組織都話新病毒「持續人傳人」。

食衞局局長陳肇始應該醒喇！快急起直追防疫，加強各海陸空關口嘅體溫檢測及健康申報，要親力親為，多到各口岸視察，多同國家衞健委溝通，必要時更要自己去實地考察，唔好咁錫身！要服眾，不能靠把口。毛澤東說過，我們不是當面一套，背後另一套，我們只有一套，沒有兩套。港產官僚執政就是沒有堅持一套：為人民服務！當此危急關頭，問責高官咪又掛住放新年假吖！