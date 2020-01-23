美國總統特朗普日前在《美日安保條約》簽署六十周年發表聲明，形容美日過去六十年來的同盟關係堅如磐石，對兩國、印太地區以至全球和平、安全與繁榮至關重要；隨着國際安全環境不斷變化及新挑戰出現，兩國必須深化同盟關係，有信心日本會為兩國共同安全作出更多貢獻。美國國務院隨後回應表明，華府敦促東京當局為駐日美軍軍費也作出更多貢獻。駐日美軍司令亦罕有地接受日本傳媒訪問，指美日軍事有必要達致一體化，強調美日同盟發展至今，成果是非常巨大及非常令人滿意，但雙方仍有進一步發展的空間。

日本首相安倍晉三亦借《美日安保條約》簽署六十周年發言，說現在的安保條約比任何時代都更加是堅實不朽的支柱，雙方都不動搖地為保護世界和平、保障繁榮貢獻。

《美日安保條約》啟動之初，是二戰後美國培植日本這隻遠東區棋子的伎倆，促成了日本自戰敗後迅速從社會及經濟爬上來，令日本成為亞洲經濟強國，日圓更是國際流通貨幣。美國利用日本復興的經濟能力，把日本化身成為美國在遠東的代表，將「美國影響力」帶到亞洲地區，充分顯現美國支撐下的日本，在國際經濟及外交上大放異彩。

條約六十年後又發掘出政治軍事環境合作，美國認為在美日同盟下雙方可做更多的事，就是促成美日軍事加強一體化，體現駐日美軍司令所指雙方的合作還有更大空間。日本近年已強化了自衞隊，亦向外打出維護和平任務而出兵海外的旗號，有意圖軍事擴張已不言而喻。

讓日本軍力提升，對日、美來說可謂姣婆遇上脂粉客，一拍即合，美繼續借與日軍事一體化在遠東地區擴張，設置更多基地，日本又能獲取美國先進軍事設備，打造「新的自衞隊」，繼過去經濟大爆發後，再打造新的軍事力量，進一步鞏固在地域內的影響性地位。