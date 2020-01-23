正身陷國會彈劾聆訊困擾的美國總統特朗普，沒有在華府主持大局，反而遠赴瑞士的達沃斯，出席一年一度的世界經濟論壇，並在社交網站撰文，稱美國是「宇宙第一」，這除了反映特朗普醉心於成為鎂光燈焦點的性格，更反映他對共和黨參議員信心十足，認為自己有十足的把握，可以在共和黨參議員的護航之下，順利過關。

的而且確，現時特朗普在共和黨基層的支持率仍然穩固的情況下，除非像前國家安全顧問博爾頓一類的證人作供，並提供震撼性的爆料，從而令基層共和黨支持者轉向，否則應不會出現大規模倒戈的迹象。正因如此，特氏才會有閒情逸致遠赴達沃斯「作威作福」。

相對於共和黨團結在特朗普的四周，民主黨顯得群龍無首、一盤散沙。參議院進行彈劾總統的聆訊，固然為民主黨政客們提供攻擊總統、發揮政治魅力的表演舞台，但對於沃倫、桑德斯、克洛布赫爾等參選總統的民主黨參議員來說，眼見艾奧瓦州的黨團會議迫在眉睫，自己卻礙於憲法規定的責任，被迫留在華府參與聆訊，無法抽身出席競選造勢活動，心裏的焦急可想而知。

相對而言，有關安排對前副總統拜登最為有利。眾所周知，拜登以「千呼萬喚」的大熱門姿態進入民主黨初選賽場，但民調優勢一直未能拉開，聲勢有被沃倫、桑德斯等後來居上之勢，如今兩人被彈劾聆訊縛住手腳，對拜登來說，機會可謂千載難逢。

當然，凡事有得必有失，整場彈劾風波的起因，是特朗普要求烏克蘭總統澤連斯基調查拜登兒子亨特在烏國天然氣公司任職是否存在貪腐行為，隨着彈劾聆訊展開，針對拜登父子的指控，肯定將被重新提起。

談到影響民主黨初選形勢者，還不得不提在二○一六年大選中落敗的前國務卿希拉妮。她最近接受傳媒訪問時大肆抨擊老對手桑德斯，形容他在國會當了幾十年議員，卻「無人喜歡他」，只獲得一名同僚支持。她又形容桑德斯是「職業政客」，只懂得「胡說八道」，不明白為甚麼還會有人喜歡他。

更要命的是，希拉妮作為第一位女性總統候選人，攻擊桑德斯歧視女性卻是不遺餘力。外傳桑德斯曾向沃倫說過，女性不能贏得大選，一時間鬧得沸沸揚揚。此時希拉妮再補一腳，指出桑德斯並非「初犯」，四年前初選時也跟她說過同樣的話，暗示桑德斯歧視女性，其來有自。

跟奧巴馬不評論黨內初選選情形成鮮明對比，希拉妮月旦各大參選人，往往不留情面。她早前就影射夏威夷女眾議員加伯德是「俄羅斯的心水人選」，獲俄國很多網站、自動執行特定任務程式及其他方式支持。當然，希拉妮自己是女人，攻擊另一名女政客，自可避免被扣「性別歧視」的帽子。

希拉妮在二○一六年之所以失敗收場，很大原因是她跟桑德斯分裂導致雙方支持者勢成水火。希拉妮繼續無視大局，胡亂發炮，萬一民主黨今屆再次失利，她將難辭其咎。