正論：武漢肺炎甚沙士　無知無覺怎打仗

天之所降曰災，人之所致曰禍。武漢肺炎疫情持續失控，幾乎攻陷全國，確診個案已超過六百宗，香港和澳門亦各有兩宗確診病例。疫症源頭武漢市史無前例實施封城，市內所有海陸空交通中斷，湖北省其後再有城市關閉，足見疫情非同小可。本港專家斷言，今次疫情是當年沙士的「十倍起跳」，惟港府廢官依然未知驚，防疫慢十拍之餘，力度比沙士更不如。隨着新春假期展開，香港大面積淪陷已是寫在牆上，這不是人禍是甚麼？

被譽為沙士及禽流感病毒權威的港大講座教授管軼日前與團隊到武漢考察疫情，透露當地防疫和抗疫意識低下，地方環境衞生惡劣，病毒源頭華南海鮮批發市場已被當地政府封鎖和清洗，要調查病毒起源已不可能。他又提到，當年沙士大部分患者來自個別超級傳播者，傳播鏈很清晰，惟現在傳播源已全面鋪開，即使封城恐怕亦無濟於事，預料此次感染規模起碼是沙士的十倍。想當年，沙士造成全球逾八千人感染，七百七十多人死亡，武漢肺炎將肆虐到甚麼程度，思之令人不寒而慄。

事實上，香港已出現兩宗確診個案，疑似個案不斷增加，市民四出搶購口罩，網上更流傳有武漢發燒病人向本港私家醫生求醫，全副保護裝備的醫護人員將有關人士送院的圖片，當年沙士一幕正悄然重臨。無奈與全世界嚴陣以待恰好相反，港府廢官依然大安旨意，特首林鄭月娥身在瑞士隔岸觀火，彷彿事不關己，應變級別依然維持在「嚴重」，難怪港大另一專家何栢良大為光火，炮轟港府的反應「連十七年前都不及」。他警告，近日多了武漢病人經高鐵轉折來港，倘政府不即時在邊境口岸採取更嚴厲措施，勢必成為漏洞，尤其是今次疫情上升速度比○三年更快，促當局透過緊急法對武漢發出黑色旅遊警示。

誠然，沙士爆發時，中港交通遠遠不如今日四通八達，跨境基建也遠遠不如今日那麼多，當年尚且在各口岸實施健康申報，為何現在反而不需要？已有確診患者經高鐵來港，跟患者有緊密接觸的家屬甚至可施施然離境，證明防疫機制完全失效。最令人難以置信的是，連澳門特首賀一誠都早早宣布禁止任何有發燒徵狀人士離境、取消所有新春慶祝活動，以及不排除關閉賭場之際，署理行政長官張建宗卻延至昨晚才率領官員會見傳媒，所謂的加強防疫措施依然輕描淡寫，不過是取消新春國際匯演和賀歲盃，以及呼籲學校延遲到內地交流而已。儘管迫於輿論壓力，終於將健康申報擴展至所有高鐵抵港旅客，惟「做事做一半」的作風不改，拒絕提升應變級別至「緊急」，遑論發出旅遊警示，食衞局局長陳肇始反而忙不迭自誇與內地緊密應對防控工作，簡直不知醜字怎麼寫。

面對冇心冇肺、無知無覺的廢官，別說本港專家又急又怒，東方報業集團的心情也是一樣。本報為民喉舌，急民所急，是全港最早提醒港府必須嚴防肺炎、流感、鼠疫「三疫拍門」的傳媒，除了多次作出頭條報道，更不厭其煩發表多篇評論文章，無非不欲香港重蹈沙士慘痛覆轍。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府將所有忠言當作耳邊風，依然沒有吸取血的教訓，依然沒有將市民性命安全放在心上，依然防疫漏洞百出。單是昨晚的記者會，一眾廢官一邊提醒市民注意衞生，一邊拒絕戴口罩示人，其身不正，何以正人？說穿了，廢官只為維持門面工夫，不欲戴口罩令人對香港有負面聯想，同國家衞健委日前就武漢肺炎召開新聞發布會要求記者除口罩的一幕，何其相似乃爾。

很明顯，港府優先考慮的仍是政治因素和內地觀感，而不是香港市民安全。君不見，很早已有人要求港府暫停武漢高鐵班次，港府不聽，甚至連實施健康申報也千方百計搪塞；如果不是武漢主動封城，切斷來港高鐵和航班，相信兩地交通運輸一直不會停止。至於新春期間推出的港珠澳大橋小型客車免費通行政策，引發群情洶湧，市民擔心免費通行招徠大量車流，增加病毒散播風險，惟張建宗直到昨晚仍死撐來港客車不多，堅持不向內地爭取取消有關政策。人們常說「不見棺材不流眼淚」，港府卻是「見到棺材都不流眼淚」，除非廢官本人或家屬遭殃，否則要敲醒他們麻木不仁的神經恐怕難如登天。

預防勝於治療，這是小學生也明白的道理，何況香港已出現確診病例，到底是全力做到盡防疫，還是打定輸數抗疫，頭腦清醒的人也知如何選擇。說來實在唏噓，香港淪為口罩之城，去年是因為黑色暴亂，今年則因為武漢肺炎，市民何時才能脫下口罩重出生天，端視乎廢官的頭腦能否清醒起來，奮力打好這兩場仗。