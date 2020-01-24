世界視線：亞洲淪核武叢林　安理會束手無策

過去數日，北韓、伊朗、印度不約而同就其核計劃有所動作，令朝鮮半島、南亞次大陸至中東的亞洲地區，湧現一波各國爭相擁核或加速核武庫升級的暗湧。亞洲的未來似乎正演變成核武庫的叢林，而聯合國安理會對此束手無策。

首先，在朝鮮半島，北韓重回核武路已是箭在弦上。平壤自一八年四月起暫停一切核試，但北韓官員周二在聯合國大會上明確表示，由於美朝無核化談判已於去年底過期，平壤將不再遵守停止核試的承諾，並找尋「新的道路」。

其次，在美伊關係再次惡化下，伊朗已停止履行一五年簽署的核協議，並表明將不受限制提煉高濃縮鈾。伊朗外長更警告，若西方把伊朗核問題交由聯合國安理會處置，德黑蘭當局就會宣布退出《核不擴散條約》，意味在核技術發展領域，伊朗將不再受制於國際公約。

雖然伊朗政府一直強調會和平開發核能，不會發展核武，但是伊朗具有相當成熟的彈道導彈技術，一旦取得武器級的濃縮鈾，距離擁有核彈只是一步之差。它如果效法北韓進行地下核試，便可強行闖入「核子俱樂部」。

最後，剛完成核戰略潛艇處女航的印度，又成功試射一枚潛射彈道導彈。這枚導彈可攜帶核彈頭，射程達到三千五百公里。理論上印度核潛艇只需潛伏在孟加拉灣，便能攻擊由昆明至北京的廣泛目標。

聯合國安理會本是控管全球核武發展的最權威機構，但是五大常任理事國本身矛盾重重，已無法有效推動重要決議。例如，美國近年積極拉攏印度加入其印太戰略，印度擁有核潛艇，亦被一些美國智囊視為制衡中國的重要戰略手段。另一方面，美國對北韓、伊朗的進逼，又會觸及中俄的神經。

中俄對於朝核問題的建議是「雙暫停」，即北韓停止核試，美韓停止聯合軍演。但美韓去年底恢復軍演，導致平壤強烈反應。同樣在伊朗核問題上，安理會各方亦處於不同立場。然而五常國畢竟仍有共同底線，他們應都不希望見到，亞洲最終淪為核武庫的叢林。那些希望闖關加入「核子俱樂部」的國家，對此不應存在誤判。