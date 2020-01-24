產評：吉舖湧現人心散　百業蕭條近眼前

福無重至，禍不單行！社會動盪已逾七個月，至今港府仍未有妥善方法息民怨、聚民心，大時大節旅遊零售業竟門可羅雀，黃金地段吉舖湧現。在心情沉重之際，誰料內地疫情大爆發，港府防疫反應則慢幾拍，恐怕距離直接抗疫之日不遠，經濟損失難以估量。此情此景，市民何來過節心情？只怕春節假後商舖市道會更慘烈，實為百業蕭條的大凶兆！

縱使今天是年三十，惟社會動盪沒完沒了，每逢周末或特別日子依然見人群聚集，警民時有衝突，消費與政治取向掛鈎更成為風尚，猶如對旅遊及零售市道傷口灑鹽。單單一條昔日人流如鯽的尖沙咀街道，一下子出現逾三十家空置商舖，數量較去年十月急升約兩成，就算新春期間業主肯改以平價短約出租，反應也不如往年，可想而知春節過後，舖市只會更慘淡。

更令人憤慨的是，隨着疫情大爆發，內地已從嚴整頓，同是特區，鄰城澳門亦已表明取消所有賀年活動，並與內地鄰市作出入境申報安排，避免互相輸出患者，防疫態度顯然果斷。偏偏香港不但確診流程緩慢，連怎樣應對武漢來的高鐵及飛機旅客也姍姍來遲，處事連後知後覺也不如，防疫效率可謂高下立見。

正所謂：「天之所降曰災，人之所致曰禍。」香港這個蕞爾小島，人煙稠密，加上兩地人流來往頻繁，原以為經歷過○三年沙士，港府應滿有經驗，偏偏卻畏首畏尾，最怕是疫情在社區迅速擴散，經濟定必傷上加傷，莫說旅遊零售，其他行業也面臨切膚之痛！政府無能，市民只能設法自救，令本已冷淡的節日氣氛頓墮冰點，新春消費旺季市道好轉的期望基本幻滅。商界展望悲觀，只怕春節後會有更多零售連鎖店手起刀落削舖裁員，在經濟一環扣一環的連帶效應下，更會牽連銀行信貸、運輸、製造、原材料等整個產業鏈的需求，一幅百業蕭條的景象，相信好快會呈現在眼前。

外部方面，美國總統特朗普明言，與中國展開的第二階段貿易談判話題將包括香港，在前景極不明朗下，包括本地居民和海外投資者，有能力的都已傾向遠離是非地，資金捨港而去的趨勢只怕難以扭轉！以往盛世福地、百業興旺，近乎全民就業的好境恐已不再，代之而起是社會矛盾複雜難解、失業率上升和經濟大蕭條。

事到如今，無論是抗「逆」抑或抗「疫」，香港人竟然不能靠政府支援，而是得靠自己走出困局，實乃情何以堪！