功夫茶：二合一再創新猷　電子報凌厲登場

得一失一，例子最多。大家知道刺蝟只有刺，冇皮毛，寒天互相依偎取暖，便有「兩難」。一種說法：我們靠在一起，雖然不冷了，卻會刺痛；不靠在一起，雖然不痛，卻很冷。另一種說法：我們靠在一起，雖然有點痛，卻不冷了；不靠在一起，雖然有點冷，卻不痛了。之不過，世事無絕對，只有真情趣，魚與熊掌，原來可以兼得！

呢，功夫茶講緊向來以讀者為先、緊貼全球脈動嘅《on.cc東網》邁入新紀元，又有精彩正嘢同讀者分享喇！東網APP將與東網電子刊物APP二合一，讀者只要一個東網APP在手，就可以快靚正咁盡情瀏覽原汁原味嘅《東方日報電子報》，若然閣下晨早歎早餐，一杯在手，茶香啡濃，手指指左撥撥右篤篤，一頁一頁揭開《東方日報電子報》，包你眼前一亮，醒神無比，輕鬆愉快盡享傳統閱報樂趣！

各位街坊，請聽功夫茶細說從頭。早喺○二年二月八日正式面世嘅《東方日報電子報》，打破傳統報紙嘅地域局限，將全份報章原貌以網頁形式上載互聯網，方便全球讀者可於網上隨意翻閱，有如手握印刷版報章，保留傳統閱報樂趣，尤其遠在海外嘅華人讀者，「上東網，知天下」，一秒通全球華人，個個都話正！

東網力臻完美，無時無刻不以讀者為重，一直追求更上層樓，精益求精。嗱，家陣兩APP合併更方便讀者，犀利咯，電子報連解像度亦作出調整，較以往提升百分之一百七十！登登登，即係影像凌厲，目不暇給！除咗世界及香港大事更加傳神，娛樂版之靚女明星事業線呼之欲出，全部好似喺你面前咁，不得了！

其餘版面，譬如副刊之旅遊風景寫真、美食佳餚圖，讀者恍如置身其中，何其賞心樂事！此外，文字清晰度提高，版面比過往放得更大，睇得更清楚更舒服，所有資訊一覽無遺。每日香港時間凌晨三點向全球發放更新版本，記住啦，已安裝東網APP嘅讀者，瀏覽時只需按進左上角嘅隱藏Menu bar，就可以搵到「電子報」按鈕！未下載東網APP嘅讀者，梗係要速速下載咪執輸啦！

再講吓威水史：東網電子刊物APP嘅總下載量高達一百九十六萬，東網電子刊物嘅全球瀏覽量每月超過六千萬，傲視同儕。所以話，有麝自然香，東方報業集團卓立於本港傳媒界，靠的是不譁眾取寵，靠的是堅持為民發聲、快人一步嘅求真精神！正所謂，有東方，冇窮人，新年點可以唔睇東網啊。功夫茶在此鞠躬致謝讀者支持，仝人當更不懈奮發為大家服務！