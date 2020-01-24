神州觀察：靠陪睡一路升遷　女貪官淫亂無邊

當今中國道德崩壞，人性墮落，官場尤甚之，各級官員貌似一本正經，滿口馬列主義，其實一肚子男盜女娼。淫亂放縱更非男性官員專利，近年一些女貪官常有不羈放浪之舉，十分搶眼，勢會加速官場沉淪，令權色、錢色等腐敗交易更加氾濫。

甘肅武威市前女副市長姜保紅去年因嚴重違紀違法遭當局「雙開」，日前被甘肅定西市中級法院依受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰款一百萬元，受賄所得依法沒收充公。判決顯示，姜保紅近年先後索取、收受他人錢財合共一千多萬元，這與其他貪官相比其實也不算甚麼，人們更感興趣的是其通過性賄賂升官發財的「權色人生經歷」。

據指姜保紅被抓後供出曾與四十多名官員上過床，當中更有十七人屬領導級人物，多年來她便是憑着所謂的高挑身材及出眾樣貌大殺三方，最終靠出賣肉體一步步從小科員爬到副市長的位子。期間至為重要的升遷階段，當數在甘肅武威那幾年，幸得時任武威市委書記火榮貴的悉心「床上栽培」，更在當地留下不少「佳話」。當然，火書記「栽培」出來的女幹部還有很多，而姜副市長亦深諳「分散投資」之道，既然都是做交易，各取所需，各有所獲便好。

都說女性面臨職場歧視壓力，而對於某些自甘墮落的女貪官來說，何愁找不到成功上位的捷徑。從內地當局近年對落台女貪官的通報中可見，涉及的淫亂問題已經愈發像男性貪官一般普遍，譬如廣東中山市博愛醫院原黨委書記、院長王瑩，就被用上了「巴結奉迎不知恥」、「放縱糜爛不檢點」等字眼，及被網友揭發其乃中山市某位前領導的情婦。而對內蒙古包頭市前政協副主席時素珍的通報中，更出現了較為罕見的權色、錢色交易均沾的「雙色」問題，遭當局狠批理想信念喪失，道德底線蕩然。

更有一些女貪官被爆長期與多名上下級同時保持通姦、偷情關係，及純粹為了個人淫慾而「潛規則」男下屬，或包養「情夫」，像遼寧撫順市順城區國土資源局原局長羅亞平就曾以一百萬元讓男副手擺平家中老婆，深圳羅湖公安分局原局長安惠君，多次指定年輕英俊男警員陪同出差，實則「侍寢」，順從的便可迅速升遷，反之則永無出頭之日，以致有「權色局長」之稱。

女性貪官如此「放得開」，男性貪官自是無任歡迎，雖說內地官場男女比例懸殊極大，自有解決之道；女官可以「一女侍多夫」，男官亦可以「共用情婦」，乃至積極鼓勵他們「能者多勞」，像周永康那樣做「百雞王」，多些擔當。只待官場變作勾欄院、風月場，豈不是更和諧！