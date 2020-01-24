警務處處長鄧炳強早前到區議會與議員對話，區議員絕大部分支持反修例示威與暴動，且對警方的行動抱有強烈的敵意。不少是參與示威暴動者，也有已被拘捕、準備起訴的，他們對警方的批評自然是偏頗和扭曲，建基在假新聞上，近乎誹謗。

鄧炳強備受攻擊，卻與其他特區政府官員慣常態度和作風不同，他據理力爭，把事實辯白清楚，尤其是針對批評所據的歪理一一澄清。在有關的直播視頻中，鄧處長表現得理直氣壯；相反地，批評的區議員，不管他們的背景，卻仍然是與示威暴動者沒有分別，只是空喊口號，全無辯解應對之力，依然是執着於假新聞來作假，全無邏輯、道理與證據。

兩者高下立見，也凸顯出這些憑政治上位的議員新貴，同樣是無知反智，不可能有治理地方事務的能力、智慧和決心。他們當選，便只是選民們選他們出來發洩情緒、政治破壞而已。

鄧處長的真人示範，證明在沒有衝突的場合裏，講道理的話，暴徒及其支持者是沒法拿出像樣的道理、說法，來維護他們非法的行為。若特區政府官員都好像鄧處長那樣據理力爭，擺事實、講道理，政府便不用畏首畏尾地向暴徒及其支持者屈服、讓步，讓他們主導輿論，盡情歪曲扭曲。

擺事實、講道理本不是難事，一直以來只是因着種種個人因素的顧忌，官員與建制派都只懂得退縮忍讓。鄧處長的強硬，不過是恢復應有的做人處事和執行公務的態度與做法。當然這背後還有堅決執法的精神與決心，若非鄧處長上任後對動亂堅決執法應付，而是像上任處長盧偉聰，為保個人退休安穩而退縮不作事，像盧一樣隱形迴避，那又怎會對這類支持暴動、從暴徒變身而來的區議員直斥其非？

反修例動亂以來，最大的問題是媒體及精英的背叛，社會大眾聽的全是全無邏輯、證據的歪理，「違法達義」便是明白不過的犯法和唆擺別人犯法；要求特赦暴動犯罪者也是直接挑戰法律、破壞法制。教協、教師們煽動學生攻擊、侮辱警察及其眷屬，一是毫無道德，欺騙未成年者；二是製造仇恨言行，連基本的文明倫理也不顧。公民抗命不是暴動，而是以身受法來表達抗議，怎可用汽油彈和武力攻擊警察與異見者？

香港社會應還有理智一面，鄧炳強處長是帶頭來抨擊歪理。假若更多人敢出來講道理，歪曲的媒體也不敢全面封鎖。香港不是這麼多人迷上邪教，昧了良心，多講道理也許還可挽救。