香港的反修例暴亂和台灣的總統大選串連在一起，共同反對北京提出的「一國兩制」，背後站台的是山姆大叔。這位大叔又正在和中國打貿易戰，用香港和台灣對北京左右開弓，且取得赫赫戰績。香港的《逃犯條例》修訂被一舉反掉，風波暴亂把香港法治、「一國兩制」、經濟、民生砸得亂七八糟；反對派在區議會選舉中大勝。而在台灣本來已經奄奄一息的民進黨蔡英文更是選情大翻盤，高票連任「總統」。而特朗普又興高采烈的和北京簽署了美方大佔便宜的貿易協議，選情拉高，再上層樓。很顯然，就要過去的豬年，對北京而言，好白菜都讓豬給拱了，十分可惜而鬱悶。

在對華政策，遏止中國問題上，華盛頓一直是借力打力的高手，中美貿易戰，台灣和香港一方面成為老美的籌碼向中國施壓，撈取最大好處。一方面更「帶挈」台灣和香港的反共反中、台獨港獨勢力，為他們撐腰打氣，壯大其力量。對此，台灣和香港有所不同的是，台灣從國民黨老蔣時代起就已經投靠老美，認山姆大叔為主子，民進黨上台後為了搞台獨就更是如此。因此，台灣社會特別是在選舉和有甚麼政治活動中，不會也沒有必要抬出老美、尋求支持，否則，就太見外了。

香港則不同，今次暴亂中，美國旗高舉、美國歌高唱，向老美求救、讓特朗普「解放香港」，呼天搶地，美領事館門前哭秦庭、表忠心者大有人在。一群有頭有臉的反中亂港的洋奴漢奸，成群結隊「老中青三結合」的往美國跑，匯報情況、聽取指令，他們獲得老美副總統、國務卿、國會議長「高規格的會面」。如此漢奸崢嶸的景觀，在台灣是見不到的。

這說明老美對台方的反共反中、尋求台獨的勢頭很放心，用不着怎麼特別表示，他們都會矢志不渝的；對香港反共反中、洋奴漢奸則要加把力，給他們壯壯膽。香港的洋奴漢奸本屬英倫，九七後轉介給老美。這班漢奸對英倫已用處不大，英倫也無力無心與北京戀戰，不如交給老美發揮餘熱也。