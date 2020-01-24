陽春之曲，和者必寡；盛名之下，其實難副。緬甸實權人物昂山淑姬曾經備受西方吹捧，諾貝爾和平獎、「榮譽市民」、「民主女神」等等，可謂萬千寵愛集一身。然而好景不常，她由階下之囚變成職業政客後，以為可以實踐自己的政治理想，帶領國家走向民主，結果事與願違，「民主」並沒有為緬甸人民帶來和平與希望，反而帶來混亂與痛苦。昂山本人更是備受西方批評，「民主女神」光環迅速褪色，西方國家紛紛取消其「榮譽市民」稱號，不少人聯署要求收回其諾貝爾和平獎，有傳美國甚至計劃將緬甸列入旅行禁令名單，果真是此一時也彼一時也。

西方國家批評昂山「變了」。是的，她變了，變得務實了。經過這些年的跌跌撞撞，她發覺美式民主根本不適合緬甸，不得不面對現實，不得不改變。日前中緬宣布建立「命運共同體」，意味着緬甸全面轉向中國，以對抗西方的政治干預。昂山一方面感謝中國多年來的無私支持，一方面暗批美國以人權、民族、宗教為藉口粗暴干涉內政，可以說是覺今是而昨非，也可以說是遲來的覺悟。

一直以來，美國等西方國家總是將自己的價值觀稱為普世價值，將本身的標準稱為國際標準，要求全世界跟隨，順之者生，逆之者亡。但事實證明，西方那一套並非放之四海而皆準，美式民主不但不是甚麼靈丹妙藥，對許多國家而言根本就是毒藥。緬甸只是無數失敗例子其中之一，伊拉克、利比亞、埃及、敍利亞、烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯等等，這些經過美國插手而實行美式民主的國家，哪個有好下場？哪個不是民不聊生？

古調雖自愛，今人多不彈。香港反對派言必稱美國，將美式民主吹得神乎其神，固然幼稚可笑，而有些人高舉美國國旗、要求美國「解放香港」，更是丟人現眼。既然他們如此熱愛「美爹」，如此喜歡美式民主，為何還要留在香港？