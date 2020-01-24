疫潮爆發，你信廢官還是專家？武漢市昨日十時起「封城」，斷絕內外交通，不少人爭相在死線前逃出該市，港大感染及傳染病中心總監何栢良指有消息顯示武漢病人紛紛來港求醫，並指內地現時防疫水平已提升到「新沙士水平」，但香港政府反應「差過十七年前」。○三年沙士時期，香港所有口岸都需要做健康申報，而香港官員今時今日一直推三推四，堅持體溫探測已足夠。何栢良敦促政府提升至最高的「緊急」應變級別，亦應成立廿四小時協調中心，必要時可緊急立法，向武漢發出旅遊警示。

衞生專家直斥其非，但港府依然故我，全世界都知香港出現兩宗確診個案，但官方卻一度死不承認，只稱「高度懷疑個案」，大玩文字遊戲，企圖隱瞞公眾。之前堅持不在西九高鐵站要求抵境旅客申報健康，用一個狗屁不通的理由，指不希望大批人流到埗後聚於大堂填表，造成空氣不流通，增加感染風險，結果其中一宗個案便正正是坐高鐵來港。

肺炎病毒有潛伏期，如果旅客入境時有申報健康等資料，一旦病發，當局可以根據其申報資料及早追蹤病人，盡快隔離及治療，免得四出散播病毒。防疫永遠勝過抗疫，當年沙士就是錯過防疫時機，只能抗疫，因此出現大量人命傷亡。

高官罔顧大眾安全，市民惟有自救，吸取了沙士教訓，街上不少市民戴上口罩，為己亦為人，但看來未必足夠。內地專家探視武漢疫情後確診，懷疑是因為沒戴防護眼鏡才受感染，若屬實，這個肺炎可謂無孔不入，香港一批官員曾赴武漢和這位內地專家開會，自稱會戴口罩十四天防播毒，大家覺得收貨嗎？這批官員回港後還有開會，怎知有沒有傳染其他同僚？最低要求也要自我隔離吧，信政府一成，不是雙目失明，而是病毒入眼。靠這些廢官防疫，大家打定輸數又要慘烈地抗疫了。