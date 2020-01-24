半年來的「反修例」風波，對社會的一般治安情況是否有影響呢？警方會否因為要監控大型活動，忽略平日的地區道路巡邏和正常罪案偵查？油尖警區早前發放去年下半年爆竊案及行劫案數目，指出罪案數目急升，但整體破案率下降。去年下半年，油尖警區發生多了劫案和爆竊案。其中劫案去年上半年僅兩宗，下半年急增至十九宗；爆竊案上半年有五十三宗，下半年增至一百五十多宗。

爆竊及行劫罪案數目增加，而破案率下降的現象，相信全港各區都是如此，並不單單油尖警區獨有。只不過其他警區沒有公布數字，市民無法得知。另外，油尖警區其他罪案的數字也未見公布，例如傷人、縱火、破壞他人財物等罪案數字最好也同時公布，讓市民了解「反修例」風波後的犯罪趨勢，好及時避開和早作預防。

去年下半年以來，每周起碼舉行一次大型集會遊行，數次地區性騷亂已經成為例牌節目。集會遊行都選擇在人煙稠密地區的主要地點和道路舉行，為了維持起碼的交通通道，騰出道路、行車線讓汽車和其他行人繼續來往，警方需要派出大量人手。另外，為了把人群控制在特定區域，防止人群擴散，轉去其他地區製造更大混亂，警方有必要設立防線，調派警員駐守。集會遊行到結束時往往變成暴動，堵塞道路已是「基本動作」，跟着是衝擊警方防線，打砸破壞沿途的商戶，如果有足夠人數還會轉而包圍警署，發動襲擊。這些漸成常態的對峙破壞行為肯定會耗去不少警力。

警方很早之前已經透露過，這些應付大型活動和突發性事故的警力，是從不同警區抽調出來。即是說，大型活動和突發性事故愈多，從各警區抽調出來的警察人手便愈多，各警區可調配作巡邏和偵緝的警力便相對減少。犯罪率高，破案率低，似乎是必然結果。警方曾經宣布，會從其他紀律部隊抽調人手，補充警力不足，不過未見公布抽調的確實數字，初期有傳媒曾經報道過抽調過去的懲教署人員執勤照片，後來則少見報道，是對有關新聞不感興趣再無跟進，還是抽調人員已經告一段落？警方亦曾宣布重聘已退休警察重返崗位，以應付當前人手不足。重聘是否成功，重聘了多少人？人手問題是否暫時紓緩，也未見有傳媒跟進報道。

按油尖警區的說法，因受社會氣氛影響，警員減少日常巡邏，到底是因為人手不足，還是因為警員上街巡邏容易受到攻擊？感覺到很多人不願意與警方合作是因為市民仇警心態，還是因為害怕與警方合作容易遭到報復，最好也澄清一下。