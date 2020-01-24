武漢肺炎在內地失控擴散，當地史無前例實施封城，惟本港學者大潑冷水，認為已過了防疫黃金期，封城作用不大。果不其然，國家衞健委最新修訂的診療方案顯示，已出現無武漢旅行史的確診病例，意味已出現社區爆發，並隨着人口流動蔓延至各地。

港大學者袁國勇早前指出，對比今次病毒的基因圖譜後，發現最接近的是浙江舟山蝙蝠類沙士冠狀病毒，跟○三年沙士病毒有八成相似，可見武漢肺炎很大可能又是經蝙蝠傳給野生動物，人類食用時出事。

經過沙士血的洗禮，內地民眾始終沒有吸取教訓，嗜食野味如故。最近網上湧現不少駭人視頻，既有內地人生吞小老鼠，又有美女大啖蝙蝠，蝙蝠湯、蝙蝠刺身、油炸竹鼠等，五花八門，無奇不有。香港人看見惡心，當地人卻吃得極之開心，到底是甚麼心態呢？與其說進食野味能強身健體，不如說出於炫耀心態，「瞧，我連這些都吃過，你們吃過嗎？」物以罕為貴，人們花較高價錢購入野味再吃下肚裏去，吃的不是其營養價值，也不是其美味，而是吃其矜貴，尤其在這個「呃Like」時代，只要能搶眼球，甚麼事也有人爭着做。

然而，這種心態不僅害死自己，更害死全世界。當年沙士禍延全球，單是香港已死了二百九十九人，今次武漢肺炎又會害死多少人呢？最令人憤怒的是，內地無良商販猶不肯收手，至今仍有店舖出售野味，為了避開執法人員，甚至改在社交網絡做熟客生意或以網店形式經營，完全不知死字怎麼寫。

當務之急，內地必須從嚴抗疫，長遠而言，更須徹底杜絕野味銷售和徹底搞好公眾衞生。舉凡銷售及進食野味者，必須重判；舉凡有街市、商店以至個人不符合衞生者，必須嚴懲。中國人是要管的，治亂世用重典，繼續放任野味銷售又不搞好公眾衞生，即使這一波疫情僥倖捱過，必有更可怕的新疫症重臨。