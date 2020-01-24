本欄早在半年前就大膽推斷，反修例風波要到隆冬時節才能降溫，一切急不來。目前正是深冬，很多人都同意，這場危機確實有冷卻迹象，跟夏天至初冬時，局勢逐步升級的情況不同。

筆者所用的方法，是按香港特區成立的年、月、日、時作推算，特區的命格火旺木焦，故喜寒畏熱。希望管治班子在鼠年夏天來臨前，好好把握機會止暴制亂，否則到暑天時，亂事又會再起。

中國傳統上相信「落地喊三聲，好醜命生成」，所以大至開國，小至開舖，都會擇日、擇時，一切講求順天應運。香港特區的八字，本欄已談過多次，昨天是第一次講及中華人民共和國成立的年、月、日、時，傳聞所挑的日子和時辰就是出自高人手筆。

中共選擇在一九四九年十月一日下午三時宣布開國，依常理而論委實有點奇怪。因為距離五○年一月一日不遠，何不選個完整、易記的年月日呢？況且，十月一日距離國民黨慶祝國慶的「雙十節」太近，容易混淆。更特別者，開國不是該在朝陽高照的時間嗎？為甚麼選下午二、三時，黃昏將至的時候？

據說，中共原先確是將開國日定在五○年一月一日，而且已向蘇維埃黨中央報告。後來有人從玄學角度敬告毛澤東，說選上述日子雖好，但國家的盛運在前，及後恐難以為繼，經多番斟酌，才選定了四九年十月一日未時。

當時的高人指出，按立國的年、月、日、時推算，中共先要過四十年苦日子，往後會愈走愈好。若是人，一生不過數十年寒暑，卻苦了四十年，那絕非好命。但對於一個國家，國祚隨時達數百年，先捱四十載艱辛是可以接受的，因而就選定了十月一日。讀者或許會問，何不選個從頭好到尾的八字？我不知道，或許是世事不可強求完美吧。