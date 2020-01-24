政府不久前建議向海洋公園一筆過注資一百零六點四億元，支持其全新定位策略發展計劃。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，撥款大部分用以投資未來，並非為公園嘅債務「填氹」；而海洋公園主席孔令成就指出，海洋公園「土生土長」，係港人重要資產，正面對史無前例嘅挑戰，經營環境困難，加上資金緊絀，目前只有四億元現金，若不獲新資金，只可營運至年底。

有議員覺得一筆過撥款過百億係獅子開大口，為咗一個所謂多數人嘅「集體記憶」，都好昂貴啫！再講啊，時代在變，好多嘢此一時彼一時，好似「荔園」，夠係好多人嘅集體回憶，不過隨着城市發展，都係要淘汰㗎啦！有議員就話，依家只有四億現金，如何處理數十億元債項，若撥款後仍唔夠周轉，會係無底深潭，係一盤失敗嘅生意。

喂！阿哥，林鄭「紓困十招」都係一百億左右，依家為救一盤失敗嘅生意，一注就過百億，豈不是當納稅人係羊牯！亦有食衞局前政治助理陳智遠就鬧爆政府，認為百億注資如投入無底洞，而且證明唔到未來旅客人數，加上公園起得愈大，經營成本只會愈高，管理營運好難收支平衡。佢又質疑，擴建後再新嘅機動遊戲都會有玩厭嘅一日，到時又冇人嚟，又陷財赤，屆時又攤大手板要錢？講到明即係唔認同邱騰華嘅「投資未來」喇！

亦有議員認為係公園管理層有問題，海洋公園曾有過光輝歲月，有人認為當年嘅管理層係「化腐朽為神奇」，依家管理層卻是「化神奇為腐朽」。老朽倒認為，管理固然是問題，政府亦壞了公園自負盈虧嘅原則，一八年撥咗三點一億元給公園，有論者指是令公園變成西九文化區翻版，把庫房當做提款機。政府所謂「投資未來」，之不過未來前景黯淡，香港步入衰世，旅遊業一蹶不振，以過百億元去「投資未來」，確如「明日大嶼」等於倒錢落海一樣令人不踏實。