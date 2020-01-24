美國及伊朗早一陣子在中東區內互相攻擊軍事目標後，近日又回復較平靜的局面，伊朗揚言不害怕美國的軍事行動，會痛擊入侵的美國部隊。伊朗最高領袖哈梅內伊批評美國總統特朗普是個「小丑」，更會把一把有毒的匕首刺向伊朗的後背，顯然是這位伊朗最高領袖洞悉特朗普另有謀算，試圖將推倒伊朗政府的工作擴展至周邊的國家，謀求圍堵伊朗。哈梅內伊果然是有慧眼，特朗普近期的確是在伊朗背後不停地搞小動作，更企圖拉攏北京及莫斯科，爭取與美國為友而疏離伊朗，務求削走伊朗的羽翼。

特朗普再次用他的甜言蜜語游說，指出中俄伊三邊合作的地緣政治基礎愈加明顯，強調無論與中國或俄羅斯搞好關係都是好事，但隨即遭俄外交部長拉夫羅夫反彈，說特朗普意識到與俄建立良好關係的好處，做起來卻不一樣，美國干涉兩國其他聯繫，即是直批特朗普老是喜歡在別國搞好關係時從中破壞。

美國在中東駐集龐大軍力，但無法突破伊朗與友好國家的聯盟，更重要的就是中俄及伊朗均與美國抱有敵對關係，並且深深明白三國的合作、在安全區域展開的聯合行動展示各自能力的重要性。三國去年底在印度洋舉行第一次聯合海上軍演，伊朗外長形容這次三國軍演旨在維護波斯灣和平。

伊朗所在的地理位置令她有被強國爭相拉攏的優勢，現在還融入到中俄及伊朗三個國家主要利益之中。俄羅斯提出獨特的波斯灣集體安全概念，獲得北京支持，伊朗正在推動「霍爾木茲和平倡議」。從和平的概念出發，伊朗的位置就更形鞏固。

中東區內戰亂頻仍，多國居民受苦，當中是缺少了一種和平理念，但和平也要實力維繫，伊朗與中俄合作，可以建立中東區內的和平模式，讓其他國家參考。伊朗的角色日益重要，單憑美國又怎能將之推倒？