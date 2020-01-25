功夫茶：林鄭新春雲端過　求政府不如求神

今天係大年初一，歲次庚子嘅鼠年，武漢肺炎失控肆虐。點都好，年年難過年年過，功夫茶都係要向讀者講聲「恭喜發財」，再祝各位百毒不侵，身壯力健迎金鼠！

嗱！尋晚大除夕，大班善信，人頭湧湧到黃大仙搶上頭炷香，誰知班黑暴又阻頭阻勢，發起乜鬼「和你suck大仙」！阿哥，平日「和你lunch」仲玩唔夠，依家新春流流，連市民誠心拜大仙都唔畀，惡成咁，你叫香港人點活下去？你班黑衣暴徒，平時搞搞震，搶燒打砸樣樣齊，連大仙都玩，正一沒有最癲，只有更癲！咪話功夫茶唔警告，人有脾氣，你估神靈冇咩，仲要有求必應？咪咁天真，得罪神明，冇咁易畀你哋逍遙法外，輕則叫你牙痛，重則鯊魚劍伺候，和你suck呀啦！到時你班反斗暴兵牙痛到入心入肺，屆時「五大訴求，全缺都可」都冇人睬你！

不過咁，反斗暴兵雖然膽大妄為，而喺瑞士達沃斯出席「好重要會議」嘅林鄭月娥，又好得幾多？身為行政長官透過視像指揮「抗疫」，慳水慳力，以前沙士都見高官落前線做吓騷，依家林鄭就唔騷大家，懶得去為前線醫護人員打打氣，今年連新春賀年片都冇，甚至衰到連向香港市民恭賀兩句吉利嘅說話都慳番。市民但求政府小小心意，唔使高清片，講句「大吉大利，身體健康」都收貨，去一去廁所嘅時間都做到啦！

身為行政長官，得把口「與民同行」，一啲為市民服務嘅誠意都冇，仲話「迎難而上」？古人話，修其心治其身，而後可以為政於天下！依家林鄭左看右看、前看後看，根本就丁點誠意都冇！當然，佢乜都唔做，好似佢夫君企定定喺度，拍手「歌唱祖國」都懶做，功夫茶唔知林鄭是否受其感染，懶政成咁，乜都唔使做！當然，佢大條道理，話自己「為香港謀出路」，年初一都喺天上雲端，點拍片喎？點視像直播喎？或者咁講啦，佢咁多仇家，可能要蒙面避禍，戴得口罩多，講唔到嘢啩！

各位街坊，剛過去嘅區議會選舉，建制派就係多得佢唔少，輸到趴喺度！依家仲怠政成咁，一啲管治危機意識都冇，今年嚟緊嘅立法會選舉，恐怕有一半議席、大半壁江山又落入民主派手中，到時就真係喊都無謂，不但所有重要議案難通過，管治將更加失效！林鄭若然不知悔改，一味粉飾管治班子無能，自己又淨係識得歌頌昇平，屆時拖累埋特首選舉，若然又係選出個巫婆，又係以妾婦之道治天下，天下豈能不糟糕？又或搞出個粵語片橋段，翻閹個高佬英出嚟，咁就該煨咯！

嗱！世道衰微，市民都係要自求多福，等功夫茶教埋大家，一於學潮州人拉二胡──吱吱咕吱吱，自己顧自己啦！