正論：內憂疫患迎新歲　舉目無助人催淚

爆竹一聲除舊歲，庚子鼠年伊始，中國人按傳統見面都互相祝賀，恭喜發財、萬事如意都是熱門恭賀說話，但在武漢肺炎襲港陰影下，今年拜年，相信很多人都會說「希望大家身體健康」，本來是很基本的要求，但在廢官掌政的特區裏，變成很奢求的願望。

鼠貴為十二生肖之首，古代象徵意義是機靈、敏銳多變以及靈性，民間還認為鼠能預知吉凶災禍，再加上生命力強，繁殖百子千孫。現今世代談鼠通常帶負面意思，特別是在香港，經常性與鼠輩橫行及鼠疫肆虐掛鈎，市民談鼠色變。橘逾淮而為枳，任何事情多美好，來到特區通常都會變味，像一國兩制是當年鄧小平的劃時代構想，澳門廿年來行之有效，中央高度評價，香港回歸更早，可是廿二年後兩制荒腔走板，管治權幾近失陷，淪為當代政治反面教材。

特區正上演史上最大的政治風暴，止暴制亂無期，滿城風雨，無日安寧，屋漏偏逢連夜雨，如今又遇上比沙士更甚的疫禍，政府應變無方，各界痛斥「慢十拍」，而且廢官講多錯多，最初堅持高鐵不用強制旅客申報健康，又亂說旅客擠在大堂反而增加互相傳染機會，怎料本港首宗患者便是坐高鐵而來，如像給狠狠摑一記耳光；武漢肺炎肆虐，衞生署署長陳漢儀日前在記者會上公然表示，在普通社交場合不需戴口罩，旋即被醫學專家反駁，呼籲市民若到人多擠擁的地方，都應該戴上口罩。

最令政府尷尬的是，去年十月初訂立《禁蒙面法》，限制公眾集會遊行人士不可戴口罩，市民須表明健康及宗教原因方可獲豁免，後來給法院推翻，正處於上訴階段，忽然爆出無形無蹤的肺炎病毒，若公開呼籲市民戴口罩，無異自己打自己，而且武漢市政府決定，要求市民在所有公共場所都要戴口罩，包括國家機關和企業的工作人員執勤期間都要遵守，違者會交由公安處罰，內地這條「蒙面法」正好給香港反對派藉口，民間人權陣線便趁機要求政府立即撤回《禁蒙面法》上訴，單是防疫理由已製造極大民間壓力，難保政府又會跪低。

一國兩制，中港處理問題手法常出現分歧，增加彼此之間矛盾，像武漢封城，逃走者散播病毒可囚七年，令到抗疫氣氛更加緊張，香港市民看在眼裏，很自然會認為當地疫情已經失控，政府才會採取此強制手段，與之相比，香港政府的不作為，又顯得太過怠慢輕心。兩者之間，「衰過清朝」的澳門在這次疫潮的處理手法，例如盡早強制旅客健康申報、限購口罩令保障澳門市民、延長學校新春假防止疫潮擴散，都獲得較正面的評價，又勝香港一仗了。本港有家長呼籲自行停課，自己子女自己救，亦是投政府不信任一票。

特區政府事事不順，動輒得咎，向前走步步碰壁，後面又是萬丈懸崖，舉步維艱，氣數將盡，對暴潮放棄，對疫潮放任，市民舉目無助。北風利如劍，布絮不蔽身，唯燒蒿棘火，愁坐夜待晨，新歲開首便是內憂疫患交迫，多少家庭對人歡笑背人愁，不用催淚煙，夜闌人靜也會暗自垂淚。