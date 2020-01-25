世界視線：無限資源打選戰　彭博勢左右大局

美國總統特朗普競逐連任，除了要應付台上跟他對決的民主黨參選人，還必須花費精力應付紐約前市長彭博的威脅。彭博自宣布參選以來，支持率僅維持在個位與雙位數之間，在競選策略上惟有揚長避短，明知地方基層組織不是自己的強項，遂把精力集中在發揮驚人的資金優勢，大灑金錢賣廣告。他曾明言，為了擊敗特朗普，將不會為競選資金設上限。單是在本月初，彭博便以二千二百萬美元的天價，買下美式足球「超級碗」的六十秒廣告時段。

跟其他參選人不同，彭博的選舉廣告較少着墨於自己的治國方策，而是主力攻擊特朗普。儘管「打不還手，罵不還口」絕非特朗普風格，但在其幕僚苦勸他務必冷靜、以免進一步提振彭博聲勢之下，特氏還是保持了冷靜。

然而，特朗普最後還是忍不住，導火線則是其「御用」的霍士新聞台。話說特朗普例必捧場的《霍士與朋友》節目，日前播放了彭博的選舉廣告，當中攻擊特氏不尊重軍方將領、並非當三軍統帥的料；更有甚者，該節目還邀請了彭博的助選大員解釋廣告的「創作理念」。特朗普大為震怒，隨即在社交網站發文反擊，試圖分化民主黨。對於彭博曾說，今後無論誰代表民主黨出選，自己都會全力支持，特朗普強調這只是彭博的「擾敵」之計，當他輸了初選，便會捂緊錢包，一毛不拔。

姑勿論特朗普居心叵測，意在挑撥民主黨，但民主黨參選人對待彭博，即使不是投鼠忌器，至少也是敬而遠之，卻是不爭的事實。民主黨支持度領先的參選人，心態其實跟特朗普的幕僚差不多，那就是盡量減少彭博曝光的機會；更何況，彭博作為民主黨的潛在金主，跟他保持良好關係，肯定對選情百利而無一害。眾所周知，今屆美國大選的主題是「打敗特朗普」，彭博一直宣傳自己無論在財力以至出身（名副其實的白手興家）均完勝特氏，如今引得特氏發炮，恰好證明自己才是後者連任路上的最大關卡。類似的口水戰如繼續上演，其他民主黨對手將再難對彭博「冷處理」。