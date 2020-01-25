神州觀察：經濟數據頻造假　政績驅動是主因

內地經濟數據造假問題揮之不去，一些地方政府在財政數據統計嚴重背離中央決策部署，呈現長時間、廣泛性造假及經濟虛高等現象，乃至鬧出地方GDP總量大於全國統一核算的「數據打架」尷尬局面，危害堪稱深遠。想要全面遏制歪風，惟有從源頭上解決。

山東省政府日前公布當地第四次經濟普查數據情況，並將二○一八年的GDP數據作重新修訂，但就比之前的核算標準減少近一萬億元人民幣，等於總量下調近百分之十三，遭輿論質疑縮水嚴重，當中或存在造假成分。山東當局就指該次統計是更為科學、合理及規範的做法，且有效化解了過往多年累積的統計誤差，屬於好事一件。

此舉亦被認為是在國家實行統一核算之後的必然結果，過去多年間，內地當局一直實行分級核算制度，即是由各地自行統計之後，再由中央對上報數據進行匯總。問題是，各地報上來的數據到底有多少水分，則無從知曉，尤其在「數字出官、官出數字」的大背景下，地方官員為了政績造假已成必然之舉，此類現象更廣泛存在於所有與官員考核升遷有關的各個層面，弄虛作假、人為拔高經濟指標皆是普遍現象。

事實上，有關問題近年總是不斷曝光，且有愈來愈頻密之趨勢，像遼寧、內蒙古、天津等地早前爆出的相關問題都很嚴重，GDP遭注水成分竟高達三、四成，不可謂不誇張。而這仍只屬官方結論，民間的估算結果往往超出更多，情況更令人觸目驚心。

於是當局決定由今年起實行中央統一核算，希望通過「擠水分」摸清國家經濟真實狀況，以及因應不斷變化的國內外形勢作出政策調整。日前出爐的第四次經濟普查數據便是由此而來，而在新的統計方式下，亦令更多地方經濟被「打回原形」，像東北三省今次皆被「擠」回二○一二年前的水平，之後的經濟增長等於零，結果令人驚愕。至於山東省，亦因近一萬億元的實際落差，使之成為本年度「水王」。

GDP數據造假導致的最直接後果，就是令中央對經濟形勢產生嚴重誤判，及由此作出一系列錯誤戰略決策。具體到地方，至少在虛高的經濟假象之下，會讓中央減少對其財政支持，若當地本已處於經濟負增長，勢必更加日子難過，不但投資決策捉襟見肘，民生福利亦難有保障，以致不少地方不得不主動承認造假，不再死要面子活受罪。

更尷尬的是，GDP造假似乎成了當局從上到下的「共同需要」，外界始終對中國的GDP總量及經濟增長速度表示懷疑，認為當局有意掩飾實情，為此內部不得不形成某種默契，以抵禦來自各方的攻擊。