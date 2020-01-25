中美貿易戰是互加關稅，似乎是美國佔優，主要因為美國進口規模大，但實際上美國出口雖然規模不大，卻受中國加稅的沉重打擊，因為中國是其最大的出口市場，捨中國以外，美國企業找不到同樣規模替代的市場。

舉例而言，美國木材產品出口中國原本免稅，貿易戰便變成百分之二十五關稅，價格因素便大大打擊了美國木材對中國的出口，由此而助長的是俄羅斯木材對中國出口大增。俄羅斯出口中國更有兩個優勢，一是盧布在二○一五年的貶值，加強了俄羅斯木材在中國市場的相對競爭力。二是中歐班列火車貨運的擴展，在班列的回程可以帶上俄羅斯木材，甚至可以單獨開行班列從俄國把木材運到中國。長沙、成都的中歐班列自二○一八年起增加進口俄羅斯木材，徐州亦開木材專列。

這樣的發展，使中國木材進口從沿海轉移至內陸。原來從黑龍江、內蒙的綏芬河、滿洲里、二連浩特進口俄羅斯木材，陸海聯運到蘇州太倉港、福建莆田，後者是因為莆田木材進口商遍布中國內地各口岸，例如差不多壟斷了綏芬河進口，故此使莆田變成木材運銷的樞紐，也與當地的木材加工工業互相促進。而成都與長沙也正藉進口轉運俄羅斯木材來發展當地的加工產業，一帶一路的中歐班列便用貿易帶動地方工業發展。

中國是全球第二大木材消費國，也是最大的進口國。一七年一月起，中國禁止內地的商業開採林木，進口依賴已在五成以上，其後更急速增加。當年中國從俄羅斯進口佔總額的三成一，美國只佔一成。一八年八月中國開徵美國木材進口關稅，一八及一九年進口美國木材便大跌，得益最大的是俄羅斯，而不是新西蘭和加拿大。中歐班列多了俄羅斯木材進口，使班列回程效益大大提升，物流條件勝於鐵海聯運在東南沿海上岸，這也有助於勞動密集的木材加工業如家具產業從沿海轉移內地，也適應內地基建和房地產發展的需求。

中美貿易戰不應單計較誰勝誰負，更重要的是怎樣影響中國內地的發展。美國加關稅中國反制，結果使中國與俄羅斯等一帶一路國家的貿易關係加強，成本更減，也可幫助內陸省份發展，效益和效果不是單從貿易利潤可衡量，且乘數作用巨大。

從綏芬河到莆田，到正在建設的成都與長沙，木材加工產業都是從轉運的商機憑空發展出來，關鍵是經貿大勢轉變，地方怎樣搶佔商機，勇於冒風險投資和努力建設。這種精神正是內地改革開放成功所賴，也是現在的香港所缺乏，香港要認真地借鏡參考。