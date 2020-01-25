日子難過年年過。香港在黑暴恐怖氣氛中送走豬年，迎來鼠年，未來一年道路怎麼走，日子怎麼過，港人心中無數，只能望天打卦，聽天由命。但不管怎麼說，今天是大年初一，吉祥話不嫌多，但願香港早日止暴制亂，社會恢復平靜，人人安居樂業，疫症遠離大家。今年是庚子年，「庚」是金，「子」是鼠，故稱為金鼠年。按照金生水的說法，今年應是水勢很旺的一年，對狂躁不安的香港而言，用水澆澆火氣，相生相剋，理應有助社會回歸理性。怕只怕樹欲靜而風不止，天降甘霖固然是好事，但若風雨不停，水澇為患，隨時引發另一場災難。

君不見，即使是新春佳節，暴徒依然不肯收手，他們事先張揚要在春節期間鬧事，非搞得雞犬不寧不可，港人想過一個清靜年而不可得。東方報業集團就香港鼠年運程向黃大仙求得「公冶長入獄」一籤，預示未來一年照樣是紛紛擾擾，吵吵鬧鬧，部分暴徒固然會受到法律懲罰，應驗「公冶長入獄」的籤文，而整個香港恐怕也將進一步陷入暴力深淵，繼續鬧下去、亂下去、爛下去。

更何況，武漢肺炎破門而入，來勢洶洶，隨時重蹈當年沙士覆轍。沙士疫症造成全球七百多人死亡，單是香港就佔了將近三百人，可見港府後知後覺，抗疫無能，大家只能自求多福。災難總是在混亂的時候發生，香港黑暴不止，又有疫症來襲，時運不濟，雪上加霜，這個庚子鼠年怎麼可能平安無事？

說到庚子年，中國人不應忘記一百二十年前八國聯軍入侵北京這段悲慘的歷史，當年滿清政府被迫簽訂城下之盟，向列強作出「庚子賠款」，導致國勢日益衰落，成為中國人最屈辱的一頁。如今兩個甲子過去了，中國面臨的國際環境依然險峻，美國糾集新八國聯軍圍堵中國，頗有歷史重演之勢。不同的是，當今中國實力與當年已不可同日而語，豈能再任人宰割？