今日是農曆大年初一，首先祝各位《東方日報》讀者事事如意，多謝支持，本欄會繼續針砭時弊，不平則鳴。過去一年香港發生太多事，俗語所講「行衰運」，修逃犯例爆發示威暴潮，演變成特區史上最大政治風暴，至今仍未平亂，造成百業蕭條，七個多月來市民沒有一日過得安寧。

其實東方報業集團在去年初送狗迎豬的時候，曾按傳統習俗求黃大仙指引，在政治環境方面，仙師批示一支下下籤「孔子聞衛樂」，籤文典故來自春秋戰國時代，鄭國及衛國樂曲委靡不振，遭孔子痛斥其非，後來兩國亦因為文化墮落而亡國。是否有似曾相識之感？在漢奸黎智英及戴妖戴耀廷等人落力鼓吹下，歪曲反中亂港是爭取民主，違法達義成為時尚，年輕人一個又一個遭洗腦，政府在國民教育及廿三條立法又裹足不前，毫無寸進，再加上放生佔中三十九名搞手，種下禍根，終至暴潮一發不可收拾。

本來希望新的一年會轉運，可惜事與願違，本報繼續為香港運程求籤，大仙靈籤顯示特區面對重重困難，尤其是春天恐爆發瘟疫，言猶在耳，武漢肺炎大爆發，香港也被入侵，確診個案不斷上升。人有三衰六旺，沒可能長期順境，事在人為，政府的責任是帶領社會走出困境，我們納稅人血汗錢請的廢柴官員，卻是把香港推往死路，稱之為「瘟臣」也不為過。

若論特區「瘟臣」，律政司司長鄭若驊敢認第二，相信無人夠資格稱第一。上任兩年來醜聞纏身、誠信破產，民望「墊司底」，修例失敗，法治崩壞最大罪人，被嘲為「避政司司長」，長期龜縮，終日做鍵盤戰士，發網誌當交差，仆倒倫敦街後斷臂，變本加厲怠惰，自我放一個「工作假期」。香港人最醒目，最討厭貼錢買難受，現在還要每個月幾十萬元養一個禍胎，潮流興眾籌，若果可以夾錢送走鄭若驊，相信不少人會慷慨解囊。