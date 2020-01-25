金豬過去，碩鼠來臨。趁庚子年大年初一，這裏謹向讀者拜年，願大家鼠年順境，出入平安。豬年對香港來說，是反常的一年，香港市民年頭時正受中美貿易戰困擾，期望雙方早日簽訂協議，結束爭端，好讓香港有一個平靜環境，重新檢視這幾年來面對的困局，為逐漸衰落的香港經濟尋找出路，豈料正當中美貿易戰廝殺得難分難解之際，香港竟出現所謂反修例風波，釀成社會大分裂，出現動亂，多少市民受到傷害？多少私人與公共財產受到破壞？這股抗爭撕裂引發的暴力潮，拖延超過半年未見有平息迹象，可以肯定將會在鼠年拖沓下去。

豬年的社會分裂與動盪，應是香港回歸後情況最差一年，群眾性大型抗爭活動幾乎每周出現，甚至有一周多次之勢，參與者人數眾多，大、中學生的參加者至為明顯，他們以反修例作口號開始，到今天變成已經模糊的所謂「六大訴求，缺一不可」，只是何謂「六大訴求」？到底是否可能行得通？運動參與者已不再理會。市民所見，是行動愈來愈暴力，與警察對峙愈來愈厲害，血腥暴力一發不可收拾，看來也沒有平息迹象。

鼠年是新一年開始，社會動亂是否有機會稍為平息，讓衝突雙方思索下一步？是否可以暫停干戈，另尋能夠和平解決社會分歧的辦法呢？我暫時看不到平息紛爭的曙光，估計動亂仍會繼續下去，直至立法會選舉結束為止。因為，反對派的策略是把反修例風波帶起的抗爭潮延續下去，既然他們在區議會選舉上得嘗甜頭，發現純粹利用反修例這類政治口號，已足以動員支持者作策略性投票，怎可能不在立法會選舉中重複使用這有效招數？反觀親北京的建制派束手無策，區選至今未見有迹象為立法會選舉作準備，不見有新面孔冒出，也未見找到新議題提出新口號。他們到底是在望天打卦，還是等神仙打救，靜靜等待奇迹？

但北京不可能對香港局勢袖手不理，任由美國指揮下的反對派全面奪權，甘心作有名無實的「一國」，放棄對「兩制」的話語權。反對派全面進擊，誓要奪取香港的領導地位，就算因為選舉制度限制未能拿到立法會多數席位，肯定也會利用重要少數席位製造聲勢，癱瘓立法會的運作，也拖垮行政部門施政。看來香港的爭持，會轉為香港反對派與北京對壘。

《詩經》云：「碩鼠碩鼠，無食我黍，三歲貫女，莫我肯顧。逝將去女，適彼樂土。樂土樂土，爰得我所。」難道香港市民只能看着大老鼠把糧食吃光，無能為力，只好收拾心情作移民？