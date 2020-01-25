警隊換了一哥後有了新氣象，不僅止暴制亂變得更具針對性，情報頻頻建功，將炸彈狂徒、槍械恐怖分子繩之以法，應付暴亂亦更主動和有部署，這與新一哥鄧炳強的頭腦、作風、性格有直接關係。最近他更頻頻現身區議會澄清警暴謊言，令人擊節讚賞。

早前一哥便出席荃灣區議會會議，不問可知，反對派政客又群起攻之，出言不遜有之，言論反智又有之，鄧炳強卻不慌不忙冷靜回應，更不乏精彩金句，例如岑敖暉指鄧炳強曾到內地受訓，是否接受了中共那一套？一哥隨即反駁，自己也曾去英國受訓一年、去美國受訓數月，為何不提他是否接受了英美一套？令人拍案叫絕，也將反對派盲目仇中媚外的醜態暴露無遺。

又有另一「智將」譚凱邦質問一哥，警方引入電槍後，他會否身先士卒試用一下？一哥反應極快，反問若警方引入新式手槍，他是否也要先捱一槍，令人不禁莞爾，也襯出發問者的反智。亦有區議員問，當年賊王季炳雄被捕，警方有沒有使用武力？鄧炳強面露微笑：「你問對了人，當年我就是有份負責拘捕行動，季炳雄被捕時沒有像現在的示威者捵來捵去。」既顯露了自己資歷深、閱歷豐，更批評了暴徒拒捕比大賊更不如，連消帶打，人們不禁要豎起拇指給個讚！

香港之所以淪落至此，黑手、毒媒、黃師、邪教、政客之所以隻手遮天，謊言謠言之所以滿天飛，暴力破壞之所以愈演愈烈，根子正是港府廢官避事不作為。前警隊一哥更在暴亂頭數月仿似隱形，任由暴徒多次包圍警總，令警權盡喪，罪案率急升。鄧炳強接手的是一個爛攤子，除了負有止暴制亂的重任，更要重建警隊聲威、提振士氣。可幸當局今次選對了人，新一哥有節有理，不卑不亢，令一眾宵小鼠輩醜態百出。

正所謂，不怕不識貨，最怕貨比貨。鄧炳強除了令鼠輩現形，同樣令港府廢官相形見絀。