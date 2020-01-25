反修例運動折騰了大半年，本欄過去一直預計到天氣轉寒時就會冷卻，如今看來大抵是會應驗的，因為也不由得你不冷卻，香港迎來了另一場同樣可怕的挑戰，應付這一場仗，不比應付暴亂容易。

武漢肺炎正肆虐全中國，香港也不能幸免，已經有人確認受感染。疫症橫行時期，最忌人潮聚集，示威群眾定然不比往日，反修例運動的第一階段應已進入尾聲，至於第二階段能否掀起，就要看香港的造化了。

特區政府應付反修例風波可謂一塌糊塗，民意支持度跌至空前低點。但有危就有機，香港受過二○○三年的沙士之禍後，碰到今趟的武漢肺炎，可謂談虎色變，市面上一片亂嚷嚷的，亟待政府部門出來主持大局，如果處理得好，也可以挽回不少聲望。但若然政府面對疫症仍是方寸大亂，愈搞愈糟，則這樣的管治班子就再不中用了。

特首林鄭月娥應該站在抗疫前線，身先士卒，馬上取消所有外訪行程，回港主持大局。早前打算用一百億元投資海洋公園就免了，這等於將錢投入無底深潭，倒不如從中撥出一半資金，馬上到世界各地搜購口罩、清潔劑、消毒液等防疫用品。價錢出高一點沒問題，務求要最好、貨運速度最快的，一定要保持源源不絕的優質貨品供應。最普通的口罩每個只是賣一元、數角，五十億元可以買多少防疫用品便可以想見，錢不夠的，再多加五十億元也沒問題。政府大量購入後，以象徵式的價錢賣給市民，對於基層者，大可以免費贈送。這樣的工作要是做得好，市民能夠感受到政府的誠意，效果可能比每人派一萬元去收買人心更佳。

警隊則可以組織義工團，在公餘時間到公眾地方做一些清潔、消毒工作。我相信有部分警員很希望能重建在市民心目中的形象，這次是好機會。