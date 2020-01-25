今日係大年初一，本應循例「恭喜發財」，祝讀者家肥屋潤，之不過，正如「功夫茶」話齋，今年要先恭祝大家身壯力健，龍精虎猛！老朽自幼家貧，新年願望多是「天將強健報清貧」，依家一個武漢肺炎失控，有錢冇錢，健康是福。

歲次庚子嘅鼠年，毋須高人指點，都知道前路必定崎嶇！老朽希望基層市民在無能政府扶貧無方、紓困不到位的情況下，能夠努力自強，百毒不侵！香港已經沒有節日歡慶喜樂日子好耐，如今武漢肺炎搞到咁大鑊，武漢緊急封城，幾十萬人逃到各省市，「有錢沒錢，回家過年」，最怕回到家，把病毒帶給家人！

雖然武漢封城，可惜已來遲一步。專家指出，本月二十二日武漢仍是一個不設防嘅城市，而在這一天，香港亦告失守，確診病人來自武漢！相信以特區廢柴政府嘅反應慢十拍，加上廢官無能，香港防疫中門大開，武漢肺炎進一步爆發恐怕難以避免。

呢，本報「正論」力指「武漢肺炎甚沙士 無知無覺怎打仗」，可嘆廢官唔嗲唔吊，見到棺材都未識流淚，嗰位衞生署署長陳漢儀還理曲氣壯咁話：除非有病徵，一般來說在普通社交場合毋須戴口罩。阿姐，幸好市民都知道「防範勝於治療」，否則口罩就唔會被搶購一空，有藥房抬高價錢出售，有良心嘅貴一倍，冇良心嘅貴好幾倍，趁病打劫，發肺炎災難財！特區廢官向來離地，香港有今日，就係多得佢哋唔少！

嗱！醫護界又怒吼了，佢哋炮轟政府把關無能，形容疫情喺香港爆發屬人禍。有工會要求政府喺大年初四前封閉所有連接內地口岸，禁止內地旅客入境，及強制內地入境嘅在港旅客接受隔離觀察，否則不排除發起工業行動。香港已經夠晒亂，反修例黑暴持續逾七個月，新年流流，再搞集會遊行工業行動添煩增亂實在太不該了，行行好，給香港一個稍平靜嘅新年吧！