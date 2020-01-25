鼠年來臨，市民期望新春順利吉祥，不少人的新年願望更是動亂遠離香港，新一年有新氣象。不過，香港有沒有新氣象，還看拆彈專家的功力，港府本是拆彈主力，奈何其表現令人搖頭，近日更被國際評級機構穆迪再摑一巴，再次下調香港信貸評級，還直接談到港府管治能力不濟。

穆迪是評估國家與地區經濟發展與當地企業信貸能力的機構，卻在不足三年內兩度調低香港信貸評級，並指港府缺乏切實的計劃解決市民對政治、經濟和社會的關切。而在去年九月，另一評級機構惠譽亦調低香港評級。

踏入二○二○年不久，穆迪再沒耐性了，直接再次下調香港的信貸評級，令港府及本港不少大型企業遭到當頭棒喝。值得警惕的是，穆迪對香港的看法十分悲觀，主要原因是不滿香港政府的體制和治理能力。

據該機構的解釋，港府欠缺確實計劃解決香港的亂局。最諷刺的是，穆迪在評級解釋中稱，港府的自治能力「低於該機構此前的預期」。有人認為，這句話是指港府受到北京的施壓，自治變失治；亦有解釋指，港府在長達七個多月的社會動亂中，表現低於外界的專業觀察。西方金融界對香港這個國際金融中心地區管治最負評的投票公布後，正處困境的香港經濟再次雪上加霜。

其實，穆迪的看法何嘗不是香港人抱怨已久的心聲呢，港府七個多月的慢刀割肉平亂法，其實是放任懶理的招數。事實證明，放任法根本無法平息暴亂、讓社會重歸正軌，就在穆迪公布評級報告前一天，香港街頭再出現暴亂，繁華大道再有人堵路，亦有執法者與市民被打得頭破血流，希望亂事在豬年結束前停止，已經夢想破滅，那麼可否不拖那麼久呢？

近期警方從相關人士搜得的槍械、彈藥及殺傷力武器愈來愈多，暴徒的抗爭武器明顯已由汽油彈提升至槍枝炸彈，香港似已走上暴亂升級之路，或更危險了。