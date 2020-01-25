歲在子鼠，開天之首，鼠兆豐年，恭祝讀者，靈活聰敏，隨機應變，快人一步！

中國以農立國，十二生肖以鼠為首，古有「鼠咬天開」的傳說。可以想像，吉祥物之靈鼠與人類生活是親密無間，是故人們通常概括鼠的特點有二，一是齊家，二是機靈。港人送豬迎鼠，除舊布新，都很需要學「鼠」致用，重建繁榮安定的香港。

古時的壁畫常以鼠作子神的面目出現，象徵多子多福。事實上，鼠是胎生的小動物，很好生養、繁殖力很強。一家「人」總是齊齊整整、團團圓圓、相互照顧。搬窩、避災，全家出行總是首尾相銜、互相幫助。鼠也好群居，不同家族也相處融洽，沒有互相廝殺內鬥。鼠之齊家精神，不正是今天港人所缺乏的嗎？

回首豬年的香港，黑暴烽煙四起，粗言穢語不絕，打砸搶燒不斷，私刑「私了」不止，起底欺凌不歇，豪言不惜「攬炒」，實則自毀毀人，連鼠之顧家齊家都不如。成語有「鼠目寸光」，形容短視，可惜港人連鼠目都不及。回想起來，國家領導人曾寄語港人要發揚「家和萬事興」，才能「止暴制亂」，真是含意雋永。俗語講得好，「家衰口不停」，「相嗌唔好口」，為甚麼港人要自己鬥自己？「外鬥外行，內鬥內行」！為何自己鬥垮自己？七個多月的暴亂，亂港派煽起恐共拒共的「共」完全沒有來過，全部的亂子都是港人自己搞出來的，也是全部亂了港人自己的生活、港人自己的經濟、港人自己的社會，亂了港人自己而已。

西諺有一警句：「是誰偷走了我的芝士？」不是很值得港人向子鼠學習認真反思嗎？是時候想想是誰偷走了我的芝士了！七個月不見了四十二公里欄杆，七個月不見了無數安全路燈，七個月不見了名牌大學，七個月不見了八成外地遊客，七個月不見了數以萬計的職位，七個月不見了加薪獎金和升職的機會……不見的太多了！是時候找出是誰幹的好事，不要再讓那「誰」繼續偷走我的芝士了。

子鼠生性機巧靈活，神形俱備，聰敏和記憶力好都是鼠的優點，因此遇事尤其是遇上突發之事，都會反映出其靈活和迅速。譬如鼠穴，如人稱之所謂「狡兔有三窟」的兔子窩有三個洞穴，其實鼠穴也一樣，防患於未然也。子鼠也聰明，凡曾出過險情的路或陷阱都會迴避，不易再上當。

經過豬年的長時間動盪不安，雖然已出現了缺乏信心的港人移民潮，但畢竟大多數人仍然是以香港為家，不願遠走他鄉的，那麼更要發揚子鼠的聰穎、機敏、靈活，提升應變能力了。無疑香港之所以成為「東方之珠」，是無數聰慧港人一代又一代的拚搏奮鬥、抓緊機遇、奮發圖強、克服困難，才有香港的繁榮安定，這也是香港精神的特質，不是靠天上掉下餡餅「等運到」。儘管黑暴未平、亂局未止，但是中央政府支持香港的態度鮮明，特區政府也吸取不少教訓，決心要打好「下半場」，只要港人在鼠年以和為貴地齊家，運用子鼠的機智靈活聰敏，香港總能最終轉危為安、由亂到治的。