功夫茶：爆疫非一日之寒　核突飲食害全球

新春伊始，金鼠賀歲，好嘢唔見，衰嘢一大籮！新歲逢疫境，一單武漢肺炎搞到內地一褲都係，仲禍延全球，講到尾就係中國人劣根性惹的禍！

冇錯，功夫茶今日就同大家聚焦中國人嘅劣根性。魯迅批評中國有些士大夫總愛無中生有，移花接木造出故事來，佢哋不但歌頌升平，仲粉飾黑暗。呢，明知疫情爆到比煙花璀璨，內地竟然有發燒女子食退燒丸強行退燒，成功出境；國人除了愛隱瞞真相，又不守法，大批武漢民眾於封城前一刻用盡各種方法走佬逃亡，啲菌四圍飛，有乜辦法唔累街坊吖？

柏楊鬧爆中國人醜陋，除咗髒、亂、吵，講真就係賤格，衰過醬缸中嘅蛆蟲，直頭係屎蟲！所以話，醬缸蟲非一日之寒，而武漢肺炎亦非無端端從石頭爆出來，根本就係中國人劣根性長期醞釀而來嘅超級惡菌，就好似生BB咁，終於瓜熟蒂落誕下魔鬼怪嬰！各位街坊，且聽武漢肺炎爆疫四部曲。

第一部曲梗係國人又核突又奇怪嘅飲食文化啦，呢門學問博大精深，總之背脊向天皆可食，百足蟲蟲一樣嗒，生食鯇魚唔怕生蟲，仲連生老鼠都照吞添，仲有啊，國人尤其嗜食野味，穿山甲、果子貍、猴子腦、老虎肉、山鼠竹鼠、孔雀肉等等，只要有壯陽之功、養顏之效，就要大食特食。

呢，武漢肺炎大爆發，其中一個說法係病毒來自蝙蝠，偏偏國人連蝙蝠都唔放過，照食可也！網上瘋傳美女大啖蝙蝠嘅視頻，仲有蝙蝠大補湯，蝙蝠刺身，照燒原隻蝙蝠……五花八門，無奇不有，蝙蝠那死神面孔浮在湯上，睇見就作嘔！阿哥，就算阿差窮到燶，頂多都係麵包送咖喱，點會食貓食狗食蝙蝠啊，中國人就係死性不改，食果子貍爆發沙士，好了傷疤忘了痛，依家又食蝙蝠，加埋貓狗蛇鼠等野味交叉感染，終於攞命大爆發。一句到尾：中國人就係抵死，唔核突唔食，食蝙蝠同食屎有乜分別呀？

第二部曲離唔開隱瞞。功夫茶大早已鏗鏗然話「隱瞞係最可怕嘅瘟疫」；果不其然，武漢肺炎由當初的「可防可治不傳人」，到家陣爆發到不可收拾，阿哥，你話醫護及政府冇隱瞞都冇人信。第三部曲咪就係家屬漠視封城，有家人中招唔隔離，仲要帶着病毒和你逃，一身自私基因，無良兼冇品！積聚咗咁多國人嘅劣根性，終於禍從口入，再禍從口出，飛沫四濺，全球中招，是為第四部曲也。依家內地肺炎爆到七彩，唯獨西藏未發現個案，想必係食得文明，春運又少到呢個美麗高原之故。

話時話，本報早在「武肺」未殺到前已向黃大仙祠求得「陶潛醉酒」一籤，提醒廢柴政府「多種竹」做好防範，又料疫情要到清明先冇事，全部中晒。都係嗰句：做個文明人，從飲食開始，繼續唔核突唔食，即使僥倖捱過今次疫情，唔使幾年又爆大鑊嘅咋！