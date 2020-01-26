世界視線：伊拉克人怒火升　美國撤軍壓力大

伊拉克首都巴格達日前爆發數萬人示威，要求美軍撤走。這場示威由當地什葉派領袖薩德爾及親伊朗民兵的支持者發起，儘管參與人數距離主辦單位「百萬大軍」的目標尚遠，但顯示伊拉克的反美情緒仍然高漲，特別是美軍在罔顧伊拉克主權的情況下，暗殺伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼，以及親伊朗的伊拉克真主黨旅領袖穆漢迪斯，民眾的怒火更由反政府、反伊朗轉為反美，要求美軍完全撤出。

反政府示威近月來不斷在巴格達的解放廣場上演，民眾不滿政府腐敗低效，國內失業率長期高企，矛頭隱然指向被指控制伊拉克政府的德黑蘭。然而美軍早前聲稱，為報復真主黨旅以火箭攻擊伊拉克北部的軍事基地，造成一名美軍承包商死亡，因而轟炸前者在伊拉克的軍事設施作為報復，有關行動令伊拉克的民意大逆轉，及至美軍「定點清除」蘇萊曼尼和穆漢迪斯，更觸發伊拉克人同仇敵愾，儘管有庫爾德族和遜尼派護航，什葉派主導的國會日前仍然通過無約束力議案，要求美軍盡快撤走。

美軍擊殺蘇萊曼尼固然令伊朗人憤怒，並讓該國強硬派佔壓倒性上風，穆漢迪斯對伊拉克人的重要性同樣不可忽視。穆氏除了親伊朗的背景，也是伊拉克安全部隊成員，更是清剿「伊斯蘭國」聯軍的主力之一，其照片至今仍懸掛在巴格達聯軍總部的辦公室內。但正是如此一位重要「盟友」，美國在採取行動前完全沒有進行通報，不少將領也是在第二天早晨透過手機瀏覽新聞，才驚聞有關消息。

穆漢迪斯之死，讓伊拉克人再一次見識山姆大叔對盟友「用完即棄」的態度。別說穆氏親伊朗的背景讓其「非死不可」，在反伊斯蘭國戰事上跟美國站得更近的敍利亞庫爾德族人，美國也是毫不猶豫地任由他們被土耳其軍隊輾壓。

伊拉克人夾在美國跟伊朗中間，只能兩害相權取其輕。伊拉克跟伊朗一衣帶水，須依靠對方提供天然氣及電力等資源，比起美國這個「外來戶」，關係本來就更密切，穆漢迪斯之死，更是將伊拉克人進一步推向伊朗。