正論：緊急應變何來遲　防疫豈能歎慢板

短短數日，香港被武漢肺炎攻陷，確診病例由兩宗激增至五宗，全城陷入恐慌，「隱形特首」林鄭月娥昨日終於從瑞士返港並公布新一輪防疫措施，提高應變級別至「緊急」。對比一橋之隔的澳門數日前已作出相類安排，港府的反應簡直姍姍來遲。

林鄭會見記者劈頭第一句便自誇港府重視市民健康，簡直不知醜字怎麼寫。小學生都知，防疫抗疫是爭分奪秒之事，偏偏林鄭在此緊急關頭離開香港出席瑞士一個經濟論壇，美其名曰遙控指揮，實際上在署理特首張建宗統籌下，港府繼續少做少錯、不做不錯，結果輿論狂轟兼有醫護人員密謀罷工，林鄭才急忙補鑊，宣布親自掛帥領導防疫，包括提升至最高應變級別、取消下月渣打馬拉松等大型公眾活動、延遲復課至二月十七日、無限期暫停本港來往武漢航班和高鐵，以及盡快擴大內地入境人士健康申報至所有海陸空口岸等。何謂踢一踢動一動，這就是人辦。

事實上，武漢肺炎已呈失控之勢，遠至法國、澳洲、美國都有確診病例，全國僅西藏還是「清白之身」，可見這波疫情絕對非同小可。本港專家進一步指出，今次疫情由傳播規模到死亡率都不比沙士遜色，警告未來數日是阻止病毒在港擴散的最後機會，一旦錯過，香港勢必成為另一個武漢。人命關天，一般市民沒有足夠醫學知識抗疫，期望政府有擔當、敢作為並不過分，奈何林鄭認為出訪外國更重要，留港的廢官則一個二個不作為，怎能不惹人反感？

不怕不識貨，最怕貨比貨。過去被形容為和香港「各有各亂」的澳門，應對今波疫情明顯比香港優勝。澳門特首賀一誠很早便宣布取消所有大型新春活動，必要時更不惜關閉賭場；又明令禁止發燒人士離境，並為澳門居民訂購二千萬個口罩，憑身份證換購，確保人人有口罩用。反觀本港已出現恐慌性搶購口罩潮，無良商家坐地起價，市民一罩難求。惟林鄭直到昨日才表示已就口罩供應問題去信國務院求助，別說反應遲鈍，就說在國家危難之際，香港不幫忙也就罷了，還要添煩添亂，難道除了內地，外國沒有口罩供應嗎？港府有的是錢，何不向全球供應商大規模搜購口罩再供應每個市民？澳門做得到，香港做不到，不是無能是甚麼？

病毒不等人，廢官後知後覺，出現本地感染的一天恐怕已經不遠。正如港大專家梁卓偉所說，香港目前要採取「圍堵」策略，每有輸入個案都要迅速隔離，阻止社區傳播。問題是，港府冇心冇肺冇靈魂，首名確診患者的家屬竟可施施然出境，證明機制穿窿，還談何隔離。尤有甚者，醫管局也是烏龍百出，昨日更被揭發流程出錯，一名確診患者在屯門醫院的非負壓房停留數小時，病毒恐隨空氣散播，再加上醫護人員籠裏雞作反，動輒以罷工威脅，香港能否打好這場仗已是寫在牆上。

當年董太尚且全副保護衣提醒市民「洗手洗手洗手」，今日林鄭連口罩也要向國家求救，市民還能指望她有甚麼作為？