這個春節，暴亂陰霾密布，肺瘟洶洶殺到，全城冰清鬼冷，毫無假日氣氛，這是一個陰暗、鬱悶的春節，提心吊膽、憂心重重的春節，香港史上罕見。這樣的春節，毫無疑問開不出甚麼「新年新氣象」，未來情況只能更糟糕。「亂松飄雨雪，一室掩香燈。白髮添新歲，清吟減舊朋。明朝待晴旭，池上看春冰。」古人尚有春冰可看，尚能讓人萌生一點雨雪中「春冰化春水」的希望，今人在香港，實在盼不出有甚麼春之希望也。

香江府衙對肺瘟的應對和對暴亂的應對一樣無能，雖有十七年前「沙士之劫」的經驗教訓，仍然還是廢人一樣的掉以輕心，能混就混，能不做就不做，能少做就少做，專家的意見不聽，媒體的呼籲和警示不理，剛愎自用。那個特首林鄭月娥在肺瘟殺到香江、情況萬分危急的情況下，仍然滋油淡定的在國外開一個甚麼「論壇」，讓比她更廢的張建宗主持「防疫」工作大局，張建宗一如既往的滿嘴廢話空話。

在貽誤了防疫工作關鍵時機後，林鄭月娥卻遠在瑞士聲稱，她已要求同事在防疫工作中做到迅速應變、嚴陣以待和公開透明，一副運籌帷幄、決勝千里的貪功嘴臉。可惜的是，人們絲毫看不到她「運籌」防疫是怎麼「迅速應變、嚴陣以待和公開透明」，看到的是反應遲鈍、毫無隊形、遮遮掩掩、支支吾吾，林鄭怎麼還能厚着臉皮自吹自擂呢？

行文至此，看到有本地旅行社宣布取消新春期間出發的全線中國旅行團。他們表示，為全面關顧員工及旅客健康，即時取消年初一至年初七出發的所有中國旅行團，已報名顧客可選擇轉團、保留團費六個月或扣除手續費後退團。旅行社此舉，是民間自救防疫，是在自覺承擔社會責任。類似的公布和舉措，本應政府作出，尚能讓人看出政府對防疫工作的盡心盡責盡力，然而政府不為，盡顯無心無能也。

止暴制亂解決不了，肺瘟防疫解決不了，鼠年注定更亂更災難。然而，林鄭還在國際場合吹噓「對香港未來充滿信心」！