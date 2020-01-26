咱們中國人經常自詡擁有源遠流長、博大精深的飲食文化，廣東人更是以「背脊向天皆可食」來炫耀獨特的飲食嗜好和習慣。實際上，飲食文化也好，飲食嗜好和習慣也罷，並非都是值得炫耀的東西，當中存在不少糟粕，不僅令人惡心，而且經常吃出禍來。當年沙士疫症就是因為人們濫吃果子貍引起，而這次武漢肺炎的病源同樣來自野味，可見中國人好了傷疤忘了痛，永遠無法吸取教訓。

儘管當局已將許多野生動物列為受保護動物，但依然改變不了中國人吃野味的嗜好，吃貓吃狗，吃鼠吃鳥，吃蝙蝠吃果子貍，幾乎無所不好。曾有調查顯示，三成受訪中國人吃過野味，絕大多數餐館經營一種以上受保護動物製成的菜餚。最駭人聽聞的是，多年前湖南洞庭湖地區遭逢旱災，數以億計老鼠跑出地洞，竟被當作野味販到廣東，擺到餐桌上，這哪是甚麼飲食文化，根本就是恐怖文化。

「民以食為天」，這句話沒有錯，吃是人類的天性，也是生存的需要。但隨着社會文明進步，人類早已告別茹毛飲血的時代，為何還有這麼多人熱衷於吃野味？這只能說是變態飲食心理作祟。正如有人所說，從一個社會的飲食狀態，特別是對野生動物的態度，可以看出這個社會的文明程度。中國人經常被批評不文明，不是沒有原因，除了言談粗魯惹人討厭，變態飲食更是令人敬而遠之。

不文明還在其次，病從口入才是最大的問題。在沙士一役中立下奇功的中國工程院院士鍾南山，十多年前已提出警告，近八成人類新的傳染病來自動物，有些動物還存在類似沙士的病毒，如不加強管理，徹底消除隱患，沙士肯定會捲土重來。結果不幸而言中，武漢肺炎來勢洶洶，似乎比當年沙士更可怕，而這正是吃野味吃出來的災禍。弗備難，難必至。中國人再不改變某些不良乃至變態的飲食嗜好和習慣，各種奇難雜症必將陸續有來。