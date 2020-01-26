澳門因為施政失誤曾被批評「衰過清朝」，以往香港在發展上遠超濠江，但回歸後此消彼長，一國兩制在澳門落實獲得中央高度評價，反觀香港一國兩制荒腔走板，更招致暴潮禍亂，如今武漢肺炎來襲，對比港澳的應對措施，這不僅是龜兔賽跑的鬧劇，而是一場人禍悲劇。

首先打仗不能無帥，疫戰刻不容緩，特首林鄭月娥沒有立即返港，只是拍片示意，遙控指揮大局，她是否以為這是航拍，手持遙控器便能視察真相，按掣便大功告成？難怪議員譏諷「佢唔需要再返嚟」。到底有甚麼比人命更緊要？澳門的特首親自坐鎮，初期已迅速強制要求旅客申報健康，之後果斷地禁止發燒病人出入境，限購及「配給」口罩以防炒賣，又因應肺炎疫情延長學校新春假期，以免學童集體感染，而且毫不猶豫取消所有新年慶祝活動，甚至可關閉賭場，即使每日損失超過八億元。

反觀特區政府一直以檢測體溫作為防疫手段，堅拒在口岸特別是高鐵西九站設置健康申報，結果走漏乘高鐵來港的「隱形」病人，高官還稱社交場合不必戴口罩，對學校開課日子亦後知後覺，香港失守了，政府肯定是最大罪人。

武漢雖然封城，但不少人老早「逃走」，帶菌者流竄世界各地，蔓延亞洲的日、韓等地，美洲國家亦相繼中招，法國是首個歐洲國家發現確診個案，網傳有武漢女子狂吃退燒藥成功瞞天過海入境，吃其法蘭西大餐，並在微博炫耀，引起公憤，現在南半球的澳洲也出現首宗病例。世衞依然有所保留，未列武漢肺炎為「國際關注公共衞生緊急事件」。內地疫情透明度始終不理想，令外地難以準確估計及部署防疫。各界估計公布數字未必代表全部，真正感染個案有傳超過廿五萬，若果屬實，香港疫情難以避免惡化，市民惟有自求多福。