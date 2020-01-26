武漢肺炎疫情來勢洶洶，已成為舉國大事，全世界矚目。最新發展，是當地政府已高調採取行動，切斷水、陸、空對外交通，限制市民離開，即是實行封城，避免當地居民帶着病毒到外地散播開去。武漢是全國東西南北的交通樞紐，尤其是鐵路和公路都貫通全國，如果不能有效控制疫情，任由人貨來往進出，疫情會快速擴散到全國各地，根本不可能遏止，到時國家的損失更大。

今次武漢肺炎迅速傳播，跟當地政府開始時掉以輕心不無關係。武漢肺炎在去年十二月已出現，到今年一月初，有關消息已在各地流傳，但未見當地政府有任何應對。香港記者到武漢採訪時，看見涉事的華南海鮮批發市場雖已封閉，但未見顯著防疫措施，市場附近的海產店仍然營業，店舖員工、附近居民都未見戴口罩，記者在巴士和地鐵上見到大部分乘客都沒有戴口罩，明顯是當地的衞生部門沒有發布警告，也未採取防疫措施。有患者去醫院求診，結果引致十多名醫護人員受感染，可見事發初期，連前線醫護人員也不以為意，才引致日後的迅速蔓延。

網上消息，事件中心華南海鮮批發市場附近，竟然還有街道組織慶祝春節，辦了一場八萬人大宴會，打算申報健力士世界紀錄。一方面是出現不知名新型病毒感染擴散，一方面是幾萬人宴會近距離接觸，倒不知是該市政府尊重民間自發性慶祝活動，還是對疫情認識不足，如果因此引致多人受感染，是否要追究主事當局的責任？

閱讀內地有關武漢肺炎疫情的微信留言，可以加深對內地人心態的了解。其實武漢一如世界上任何城市，有各式各樣的人，有的人千方百計要逃離武漢，目的不外是為了自己逃避隔離，寧願外出旅遊，有人去了巴黎，也有人去了佛羅倫斯作逍遙遊。怪不得香港接收的一名受感染病人，家人竟然已轉機往菲律賓旅遊。他們完全不考慮自己一家人一同出行，其中一人證實受感染，同行者隨時可能是病毒載體，有機會帶着病毒擴散開去，所以需要十四天的隔離觀察。

同樣，武漢也有人大義凜然，雖想在農曆新年期間離開，與家人團聚，但為了外地家人的安全，寧願自己留在武漢，避免把病毒擴散。有醫護人員甚至取消休假，已上了外出火車也轉車回頭，留在前線保護市民。

令人想起沙士時期的香港，有人堅持留守崗位，繼續醫護前線工作，甚至犧牲性命；也有人為了逃避隔離，甚至假冒別人身份，結果把病毒進一步擴散，造成更大遺害。這裏並非討論哪個城市的居民比較偉大，但疫症暴露了人性。