武漢肺炎大爆發，○三年沙士一幕崔護重來。當年香港在許多未知的情況下不斷有人中招和死亡，醫護人員發揮專業和大愛精神，自告奮勇進入沙士病房照顧患者，謝婉雯醫生和劉永佳男護士因此殉職，令人扼腕至今。現在病毒又大舉來襲，醫護人員表現出來的卻是仇恨、狹隘、自私，甚至密謀在危難之際發動大罷工添煩添亂，醫者父母心到底還存不存在，有目共睹。

一個醫護組織以「十七年前我哋冇得揀，今日我哋有權凝聚力量，同心阻止疫症爆發」為文宣口號，密謀要挾港府「封關」，否則罷工云云。誠然，「同心阻止疫症爆發」並沒有錯，在生死存亡之際更須同心協力打好這場仗，人們也不願看到醫護死亡，但要挾封關不僅昧於現實，更是仇恨凌駕人性。身為醫護人員，救死扶傷是天職，僅僅因為病毒從內地傳入就見死不救，趕盡殺絕，對得起自己一身白衣嗎？對得起自己的專業嗎？

醫護人員薪酬豐厚，社會地位崇高，這是因為醫生牌或護士執照並非人人都能得到，病人的性命掌握在他們手中，絕對不能拿來討價還價交換利益。退一步說，即使今日早就沒有專業和大愛可言，做醫生護士不過打份工，但食得鹹魚抵得渴，醫院接收了病人他們就要救治，道理就是這麼簡單。

更何況，當年醫護人員並非冇得揀，像謝婉雯便是自願調往沙士病房，新一代醫護人員一知半解，只知煽動同業情緒，在危難時候背後插刀，益發顯得人格有問題。

再說，這些人開口埋口封關，敢問如何封？如何執行？香港有很多人跨境工作和居住，這些人進入過內地是否就不讓他們返港？中港商貿如何維持？內地供港的魚肉菜蔬還要不要繼續？甚至乎，東江水是否也要截流？今日是地球一體化的時代，病毒不止攻港，早已傳至法國、美國、澳洲等地，當務之急是全力抗疫，而不是內鬥內耗，趁你病攞你命。