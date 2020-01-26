踏入鼠年，香港只能自求多福，從事餐飲、零售業的最是頭痛。好不容易等到反修例運動有少許平息迹象，以為客人會重臨，豈料武漢肺炎又突然殺到，市面必然百業蕭條，我真擔心很多經營幾十年的老店都會撐不住。

病菌侵入是一視同仁，不分黃營、藍營，港人若不同心抗疫，可能大家都是輸家。只能希望危中有機，透過今次中、港兩地共同抗擊肺炎，可以重新拉近彼此的距離。其實中、港一依帶水，大家一榮俱榮，一損俱損，想分也是分不來，只有合才會有利，鬥只會互損，而且香港的損失必然大於內地，是傻子才會選這條路。

美國前總統克林頓曾慨嘆當今世代爭端太多，除非出現大型天災，或許人們才會精誠團結。過去的日子，人們可能是生活太安樂了，長養出許多閒煩悶，沒事也要生出很多事端來，明明是彼此相和的，偏要造成互鬥局面，因為只有鬥才容易有刺激，不少人在潛意識中就當作一場遊戲去玩。

大家一起玩足球、觀看球賽，本來樂也融融，但是嫌不夠刺激，就將一夥人分作兩隊，彼此爭逐，弄不好的，久而久之就會勢成水火。西方經常有球迷因為自己擁護的球隊落敗而四出搗亂，有些甚至為此賠上性命。這些情況在亂世時不會有，因為人們都顧着求生，只有在安樂日子，社會上有太多無聊人，才會發生這樣的無聊事。

過去七個多月的反修例運動，發展到後期，完全就是一批無聊人在幹無聊事。因為修例工作已經撤銷，天下已然無事，至於有人藉口說要追究警察的暴力，也是無聊透頂之事，第一，香港警察使用的武力，在世界標準中不算過分；第二，監警會報告尚未出，大家根本不知道警方內部會如何懲處犯事者，你又怎知他們一定會姑息？所以，香港一切的亂事似乎都是源於人們活得太安樂。