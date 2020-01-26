新歲逢疫境，武漢肺炎全國大爆發，香港、澳門亦告失守，澳門率先宣布延遲學校農曆新年假期後的開學時間，以防疫情在校園蔓延，惟香港教育局卻要拖到昨日，才宣布延長學校農曆新年假期。要言之，香港官僚做事議而不決、決而不行、行而冇準嘅處事態度，數十年如一日，完全冇進步！

武漢肺炎由「可防可治」到「肯定人傳人」，忽然疾如風就咁傳到亞洲，迅雷不及掩耳就傳到歐美，就咁搞到全球雞毛鴨血！歲次庚子嘅鼠年，認真大吉利是！呢，就連年初三嘅沙田馬照跑，亦已面目全非！往昔嘅賀歲馬，入場既有禮物攞，又有醒獅舞龍、藝人表演，總之唔賭馬嘅師奶大嬸都入馬場趁吓熱鬧，不知幾咁高興！而今個年初三，馬會為防範疫情擴散，只招待八千名預約用餐客入場！

講真，老朽這等草根而賭了大半輩子馬嘅標準馬迷，今年被拒諸門外，為了表示心中不滿、不快、不悅，今個年初三決定一毛錢也不投注，以示抗議！仲有啊，馬會年初三暫停全港所有場外投注站服務，咁即係一批冇投注戶口、一向入投注站填飛買馬嘅馬迷都冇得玩喇！咁嘅安排實在有欠周全。其實，只要叫馬迷入投注站務必戴口罩，投完注就要離開，投注站不開啟電視螢幕及暫封座位，有人引導投注完即從另一通道離開就得喇！如今搞到冇投注戶口嘅馬迷媽媽聲，實在無癮！

老朽發完牢騷，諗起一則鼠笑話。話說從前有個人念佛，數珠忽然掉進葷腥食物，被貓銜去。許多老鼠看見齊聲說：貓爺貓爺，如今慈悲了，想必不來害我們。過不了一會，貓放下數珠，逮一隻老鼠吃掉，眾鼠嘆曰：如此慈悲人，若與他結交，皮毛骨肉都被他吃盡了。看官，現實生活中，多有如此「慈悲」嘅貓，放下數珠就反轉豬肚，老朽不知何故，忽然就閃出不發表新年賀詞嘅林鄭！