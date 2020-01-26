大年初二，香港人的開年願望中，安居樂業應穩佔首三位。可是，這句樸實的祝詞在香港卻易講難達，一份國際調查日前出爐，香港人要不吃不喝二十年才能有一個蝸居之地，這已是香港人連續十年成為居住最痛苦的一群，香港居住空間狹窄，港人出名能屈不能伸，可惜這份健力士紀錄卻沒有多少人願意領。在比較了全球三百多個城市後，香港又一次被評為最難負擔樓價的城市，按本地家庭入息中位數只有三十三萬八千元、樓價中位數卻高達七百零四萬元計算，香港的樓價收入比高達二十點八倍，與一年前的二十點九倍比較幾乎不變。

位列第二及第三位的是溫哥華及悉尼，兩者的樓價收入比分別是十一點九倍及十一倍。溫哥華一年前的比率是十二點六倍，悉尼則是十一點七倍，兩地樓價過去一年都有調整。因此，首位的香港與第二位的溫哥華差距愈來愈大，香港的樓價收入比比溫哥華高近一倍，這樣的痛苦指數不但當世無雙，而且大有可能成為寰宇奇談，映照的是政府的無能以及港人的無奈！

鼠年來臨，港人的住屋問題會有好消息嗎？有機會靠攏國際其他大都會嗎？從供應量看，好消息沒有，壞消息反而不少。在政府調整公、私營房屋七三比之後，私樓供應已被收縮，未來三年，香港的私樓供應料低於過去十年的平均數，加上不少私人土地可能被吸引去發展公私營住宅，當中主要解決的又是公營房屋需求，這樣的供應狀況，樓價有下調空間嗎？

再看港人負擔能力，在失業率上升、經濟不景氣、打工仔減薪消息頻傳下，香港的樓市與負擔能力只會進一步脫節，必須調整才能扭轉。但有論者指出，本港經濟遇到困難，但受失業減薪打擊的打工仔以基層及服務行業僱員為主，看不到私樓需求會減少。這樣的話，安居樂業真的挑戰很大。