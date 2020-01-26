鼠年伊始，筆者在此祝各位《東方日報》的讀者朋友吉星拱照，和氣致祥，身體健康。

武漢肺炎疫情有擴散之勢，確診病例及死亡個案不斷上升。人命關天，豈能馬虎，當大家見到藥房門外市民大排長龍搶購口罩，但有奸商卻坐地起價；部分反對派政客則是另一種極端，急不及待把問題政治化炒作，不求對症下藥，全城無法齊心抗疫，情況令人擔憂。

內地吸取○三年沙士慘痛教訓後，這次處理一改以往給人大事化小的感覺，地方政府不敢怠慢，各項措施來得更迅速、徹底。湖北省已啟動重大突發公共衞生事件一級響應機制，市內公共交通包括巴士、地鐵，對外交通高鐵、飛機均暫停，實行檢疫隔離，被形容為「封城」。廣東省亦啟動一級機制，包括停止集市、花市、劇院演出以及人群聚集的活動，全市所有汽車客運站、水運碼頭、城軌站、機場等交通站點和出入境口岸全部實施衞生檢疫，出入人員必須配合檢測體溫。就算破壞春節氣氛，經濟上受到損失，也務必盡快控制疫情。

但觀乎一河之隔的香港，特區政府雖然說會嚴陣以待，並提出相關措施，但的確很難讓公眾放心。有關措施主要就是乘高鐵來港的旅客要填健康申報表，加強高鐵、飛機的清潔和消毒，更新「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的呈報準則，暫設兩個隔離檢疫營，以及呼籲公眾注意衞生。特區政府可能認為病例是曾到訪武漢的輸入性病例，未出現本地傳播個案，所以如此不慌不忙。筆者尚記得○三年沙士就是因為反應慢，措施不力，造成一千七百人感染，近三百人死亡，難道政府好了傷疤忘了痛？

政府要有措施有效防疫之餘，也要令市民安心。筆者建議政府主動採購大量口罩，於港鐵站、公共交通交匯處、大型屋苑等公眾地方派發。再者，政府應向所有僱主發出指引，必須給予僱員彈性去採取個人防疫措施，不能因此而對僱員作出處分。而對於所有海、陸、空口岸，必須實施健康申報制度，減少輸入性個案機會。另外，對近期從武漢回港的市民須加強跟進，了解他們是否有類似肺炎的病徵，以便及早提供檢查。至於教育局方面，必須因應實際情況，及時作出停課安排，暫停各中、小學內地交流團，直至疫情受控為止。

至於反對派政客的心態和行為，筆者只能嗤之以鼻。他們急不及待將矛頭直指高鐵、一地兩檢等安排，要求立即封閉對內地的所有關口，以迎合他們所謂的「中港區隔」主張，更揚言會發起激烈行動。相對醫護人員不計個人安危前仆後繼的崇高情操，一班政客為政治利益瘋狂抽水，令人倍感惡心。

在全球化的今天，人員來往如此頻繁，抗疫的工作更具挑戰，也必須跨地域、持續及作技術和資源的合作和支持協調，除了武漢肺炎，美國亦爆發了造成六千多人死亡的嚴重流感；面對澳洲超大面積山林大火，我們都對那億萬生靈的命運心急如焚。全球齊心抗疫抗災，同樣不應掉以輕心，反對派政客只顧政治炒作，無視香港有可能爆發疫災，其良心何在？