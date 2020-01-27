世界視線：謊報美軍傷情　華府政治計算

美國總統特朗普經常指摘媒體發布「假新聞」，但在伊朗軍方本月初襲擊美軍駐伊拉克基地造成的傷亡數字上，特氏卻在有意無意間誤導了公眾，他最初強調美軍人員「一切安好」，但五角大樓日前承認，三十多名美軍因腦震盪被送院治理。華府在有關問題上弄虛作假，說穿了就是為特朗普的政治需要而服務。

特朗普為達政治目的不惜罔顧事實，早非今日始。在解釋為何暗殺伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼時，特氏就前言不對後語，一時說蘇萊曼尼要為六百名死於伊朗恐襲的美國人負責，一時又說蘇氏正策劃襲擊四間美國大使館，而所謂「密謀襲擊美國大使館」的說法，隨即被國防部部長埃斯珀否認。

特朗普之所以要誇大蘇萊曼尼的「罪行」，原因顯而易見。眾所周知，蘇氏在伊朗的地位僅次於最高精神領袖哈梅內伊，對其進行暗殺行動，幾乎等同跟德黑蘭開戰，因此不管是小布殊抑或奧巴馬政府，都不敢輕舉妄動。如今特朗普既然決定拿蘇萊曼尼開刀，惟有事後「補鑊」，強調是次行動的「迫切性」。

同樣道理，華府暗殺蘇萊曼尼後，國會及公眾必然會追問：美國人的生命安全是否能得到更佳保障？這就是為甚麼特朗普堅持伊朗的空襲行動並未造成美軍傷亡。根據美方的說法，伊朗在發動空襲前，早已向伊拉克當局「通氣」，美軍人員有足夠時間躲避，伊朗的整場行動壓根兒就是一場政治騷。問題是，即使是事先張揚的「表演」，伊朗也有本事令幾十名美國大兵受傷。不可不知，今次空襲中伊朗人只動用二十多枚導彈，而他們在區內部署的同類型導彈足足有上千枚之多，再有類似行動，美軍人員能否幸免於難，誰也說不準。

誠然，不管是華府抑或德黑蘭，均深知兩國一旦展開全面戰爭，對誰都沒有好處。但隨着報復行動升級，擦槍走火的危機正不斷升級。特別是伊朗一方，被美國經濟制裁壓得喘不過氣，當局自然更傾向對美方展現強硬立場，轉移民眾不滿情緒，在此情況下，特朗普還大玩戰爭邊緣遊戲，實在與玩火無異。