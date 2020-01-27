功夫茶：凶星北面坐鎮　神州危機重重

庚子鼠年睇怕唔多老利！呢，一個新型冠狀病毒肺炎喺武漢爆發，疫情持續擴散，謠言難免四起，福建近日便傳出有市民瘋狂搶米，任市政府呼籲民眾毋須恐慌搶購，民眾卻愈發去搶購，所謂「謠言止於智者」係呃人，皆因群眾盲毛居多！

禍福無門，惟人自招，國人愛吃野味，核突飲食害全球，美國據報包機飛武漢撤僑，法俄兩國或採類似陸路行動，擺到明已視中國為「瘟神」，不可靠近一步！國人沒有好生之德，更不懂敬畏大自然，爆災疫種惡菌非一日之寒，點會有運行吖！

嗱！多位堪輿學家不約而同都話凶星三碧是非星飛臨正北方，加上太歲在北面坐鎮，中國運勢大有機會受到影響，豬瘟、鼠疫及肺部相關嘅疾病隨時在內地擴散，可謂危機重重。今年係金水年，「金」代表可能會出現霧霾，多咗人有肺癌，都咪話唔大劑！有堪輿學家就話，北方地區尤其含有「北」字嘅省市，疫情衰多兩錢重，今湖北省疫情最嚴重，北京呢個帝都豈能幸免？未來半年疫情不容樂觀。仲有啊，今年屬「騰蛇」逢「地盤騰蛇」格局，由於騰蛇屬火，庚子鼠年則屬水，今年內地受水災困擾機率大增，而水火相沖，更大有可能出現暴力抗爭事件，時局動盪在所難免。

阿哥，老子就話「天道福善而禍淫」，意思係行善以積陰德為最善，陰德又以護生及不淫為上；唉，無奈內地就係土豪多，貪官污吏更是淫逸無道，咁搞法，凶星即使唔北面坐鎮，都未必有運行喇！嗱，又有堪輿學家指出，流年五黃災星飛到正東，台灣、日本及美加西岸，天災、地震爆發機率較高！此外，更要提防惡菌來襲，講到尾又係要多加注意個人衞生，建立文明飲食習慣，否則到時才大叫「你老味」就太遲了！

各位街坊，今年庚子年為四桃花年，玄學家認為社會相對和諧，之不過咯，咪高興得咁早，近二十年嘅八運西南位仍然係災難位，是以西安之西南一帶，好似西藏、雲南、四川等，天災人禍亦恐頻仍，所以要小心提防。講開又講，二黑病符飛臨東北，中國東北廣義上指遼寧、吉林、黑龍江以及內蒙古東五盟市。即係咁，如果一個唔覺意，唔小心防疫，寒冬嘅東北城市肯定唔會「不見楊柳春，徒見桂枝白」，而係「遙知不是雪，為有惡菌來」，咁就認真殺風景也！

今年神州，從整體八字來看，就係唔多爽利！堪輿學家話，立春日五行屬火，火弱土厚，形成「身弱不得任財官」之局，預示中美貿易戰談判或冇寸進。功夫茶信邪，但知人走上風，鬼就唔敢放肆，一旦走下風，鬼就目中無人。今年中國流年不利，應多積德避小人，分清敵我，樣樣謹慎啲，或可以避開若干災異！