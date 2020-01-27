神州觀察：武漢肺炎全失守　失職官員須嚴懲

湖北武漢新型肺炎疫情全面失守，新增病例及死亡個案愈來愈多，並迅速攻陷除西藏以外的各省區市，乃至輸出全球，疫情傳播力度及殺傷力直追當年的沙士。由此亦再度引發輿論對於政府防疫不力的嚴重質疑，慨嘆類似的誤國誤民之舉何時才能結束。

湖北有官媒高級記者日前就來勢洶洶的肺炎疫情發文，呼籲武漢必須當機立斷「換帥」，直指該市現任領導班子，根本不具備指揮抗疫能力，應該從速調派更具經驗的官員前來「救火」，非此不能力挽狂瀾云云。

眾所周知，內地官媒記者從來都是「姓黨」，所有公私言論亦需與政府立場保持高度一致，否則難有好下場。如今該記者竟敢不顧後果公開批判武漢最高領導層，足見當地疫情嚴重到何等程度。遺憾的是，該官媒隨即向武漢市政府賠禮道歉，指涉事記者發表錯誤言論，這便是典型的「解決不了問題，便解決提出問題的人」。

廢官當道，必然百姓當殃。就像本次事件，當局一邊號召市民眾志成城，齊心抗疫，一邊卻自己龜縮在後，至今鮮見湖北父母官現身解說疫情，反而忙不迭出席迎新團拜會，粉飾太平。非常時期，哪怕是做騷，當地官員也該親臨抗疫前線，為那些不顧生死的醫護人員打打氣，寬慰一下惶恐不安的百姓。誰知這都是一廂情願，難怪有人揶揄湖北高官是否吃了蝙蝠中了招，須自我隔離；或茅台飲得太多，不省人事。

事實一再證明，靠打壓輿論、封鎖消息從來終結不了疫情，只會加速疫情擴散，當年應對沙士如此，現今面對新型肺炎又是如此，武漢當局隱瞞及耽擱了多少時日，不問可知；甚至公布當日，被指是疫源的海鮮市場仍然中門大開，野味照賣，之後更「擠牙膏式」交代疫情發展，邊隱瞞邊忽悠民眾，以致如今不得不「封城」乃至「封省」，急建「小湯山醫院」，可惜為時已晚。

網上更屢傳當地醫療物資及醫護人手嚴重短缺的消息，病患多到無人理會，甚至可以自由來去，全無防範。至於防疫口罩，不但全城賣斷貨，更有人乘機瘋狂加價，大發國難財，無良奸商固然可恥，卻也從另一個側面印證了當局在防疫控疫方面長期缺乏統籌安排。若不想臨急亂成一團，便應早作打算，譬如增加防疫物資儲備，平日加強打擊以至重判野味買賣、口罩抬價等行為，及在一些大型城市興建如「小湯山」那樣可供長久使用的場所。

亡羊補牢，為時未晚。當局抗疫的同時，亦要追究失職官員，將問題官員「連坐式」揪出嚴懲，務求杜絕官場瞞上欺下的歪風，確保不再有人命無辜犧牲。