正論：廢官何必逞英豪　天眼恢恢速下台

在武漢肺炎襲港的陰霾下，加上黑色暴亂仍未平息，香港人在今個新春可謂愁雲慘霧，百感交集。昨日大年初二，新界鄉議局按傳統習俗為香港今年運程向車公求籤問卜，結果籤文再次與現實高度脗合，令人驚嘆。新一年香港能否走出困局，一洗頹氣，籤文典故「馬謖帶兵」已預示一切。

眾所周知，車公靈籤異常靈驗，無論是○三年的「凡事不吉」，當年即爆發沙士；一二年的「何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分」，反映特首選戰空前激烈；還是前年的「攝衣欲過灘頭海，轉計回來怕濕身」，批評政府畏首畏尾，以至去年的「石田為業喜非常，畫餅將來未見香」，說明港府一切徒勞，事後驗證，無不精準。豬去鼠來，今年車公給予香港九十二號中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合。」

表面看，籤文平平穩穩，不過不失，負責求籤的鄉議局主席劉業強寄語港府及特首聆聽民意，不可自以為是，盡早尋求社會共識，香港才會更好；又指車公為抗疫英雄，必會保佑香港平安度過疫潮。其實，車公靈籤除了看字面意思，還須看其典故，九十二籤的籤文出自《三國演義》的「馬謖帶兵」故事，見諸今日香港，可謂出奇地巧合，耐人尋味。

話說馬謖少時素有才名，跟隨劉備取蜀入川後，曾任綿竹、成都令、越嶲太守，「好論軍計」，頗得諸葛亮賞識，然而劉備臨終前叮囑諸葛亮，「馬謖言過其實，不可大用」，可惜諸葛亮並未聽取。諸葛亮北伐，街亭為咽喉要地，當時馬謖立下軍令狀，自告奮勇去守街亭。諸葛亮再三叮囑馬謖須靠山近水紮營，但馬謖違抗軍令，決定在山頂紮營，最後被敵方司馬懿指揮大軍直逼街亭，圍困馬謖，蜀軍不戰自亂，街亭失守，諸葛亮不得不揮淚斬馬謖。

知道籤文背後典故，車公所示一切便很清晰了。所謂能不稱位，其殃必大，馬謖雖然讀過很多兵書，但徒有一張利嘴，根本不會打仗，又愛自把自為，「逞英豪」守街亭，終於鑄成大錯。放諸現實，由特首到一眾司局長，哪一個不是飽讀詩書滿腹經綸？又有哪一個不是虛有其表無德無能？尤其是特首林鄭月娥自詡好打得，一直傲慢偏聽，剛愎自用，結果一場黑暴將其無能徹底現形，港府也兵敗如山倒。

君不見，去年香港鬧得天翻地覆，肇因正是林鄭自告奮勇，提出修訂《逃犯條例》堵塞法律漏洞，避免香港成為逃犯天堂，然而廢官眼高手低，解說不力，又不懂審時度勢，激起百萬人大遊行後仍要強行闖關，終致亂象一發不可收拾。昨日又有黑衣人藉着港府擬將粉嶺未入伙公屋改為武漢肺炎臨時隔離宿舍大做文章，演變成堵路縱火，大年初二也雞犬不寧，廢官「逞英豪」遺禍之大，可見一斑。

事實上，別說港府止暴制亂顢頇無能，就連關乎人命的瘟疫肆虐，同樣後知後覺，無所作為。本報早就警告，港府必須嚴防流感、鼠疫、肺炎「三疫拍門」，做好應對措施，搞好衞生，從嚴把關。很可惜，言者諄諄，聽者藐藐，港府從上到下皆掉以輕心，武漢肺炎在本港出現首宗確診病例，民怨沸騰，林鄭還在外訪，直到確診個案直線上升才匆匆返港主持大局，早就錯失防疫最佳時機。醫護人員密謀發動大罷工迫令港府「封關」防疫，新一輪政治風暴已隱然成形，惟廢官至今仍活在夢中，連所謂將健康申報擴展至所有海陸空口岸也是光說不練，昨日羅湖口岸仍未實行，食衞局局長陳肇始一味推說「全速進行」忽悠輿論，寧不怒乎！

更不必說，在律政司司長鄭若驊把持下，「警察拉人、司法放人」蔚然成風，反對派猶如有免死金牌。正因為司法不公不正，反修例黑暴至今不息也就不足為奇。實際上，她由推銷《逃犯條例》到爆出暴亂再到止暴制亂皆鮮見蹤影，不是龜縮潛水就是推卸責任，就連社會要求加速檢控黑手和暴徒的呼聲也置若罔聞。試問此人不除，反對派的司法保護傘不倒，香港怎麼可能有重回正軌的一天？

聰明一世，糊塗一時。神機妙算如諸葛亮也有看錯人的時候，縱然萬般不捨，也不得不痛下殺手斬殺愛將以示嚴明軍紀。車公暗示中央所託非人，再不揮淚斬廢官，人心必然不服，香港必然不得安寧，局面只會亂上加亂。

說到底，禍福無門，惟人自招。香港之所以由福地淪落為亂地，一切皆是人禍，新一年要有新希望，必須從廢官下台、另選賢能、消除人禍開始。