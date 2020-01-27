香港的政治發展，必須打破對「民主」的迷執。

一是民主是手段，不是目的。目的是經濟和社會發展，人民生活安定。

二是民主不是單單選舉，選舉會有錯，錯的是選錯人，選錯政策。選舉可以反覆，但是難免有折騰。選舉的本意是平衡，不是絕對從而達致一時的多數暴政。民主的文化是尊重選擇，即尊重異己，不是打擊異己。因為有選擇，選舉的結果便不能把一切顛覆，而是留有餘地，讓選民可以其後再作不同的選擇。民主與選舉便是文化，要積累，有規範。

三是民主不是萬能，不能保證社會經濟發展，人民生活安定。民主只是組成政府，選定決策者，沒有任何制度可保證政府的治理與決策必然成功和合理有效。選舉可以換人換政府，換了之後也同樣沒法保證政策與政府表現會有改善，更有可能比之前更糟糕。民主只是提供轉變的可能性，對轉變的結果沒法控制。

四是民主有可能演變至民粹主義，便是選民質素的最大公約數，且是劣質化的最大公約數。歷史經驗顯示，民粹主義容易孕育出政治的極端主義。納粹主義也正是循民主選舉產生，卻借民粹主義推展種族主義政治迫害與戰爭，用仇恨替代民主的文化。這樣的變化不能不防。

五是民主可以被收買。一方面，選舉勞民傷財，需要大量的金錢支撐，各種資本便可乘虛而入，收買政黨、政治候選人，以及選民，左右選舉。另一方面，科技和媒體的發展，輿論和真假新聞都可以由資本操作、製造，選舉的抉擇便可以任意被塑造。

抽象而言，民主可以十分理想圓滿，但一到具體落實，便出現眾多問題和弊端。因此，在現實政治裏，便出現各種不同的民主方式，用各種方法、制度設計來實踐民主，去其弊端，留其優點，可是仍然沒法發展出一套放諸四海而皆準的樣辦。英美民主形式之佔主導，主因是英美政治強勢的推行，也帶有它們的政治、經濟利益考慮，而非英美民主制度絕對優勝，也不可能絕對地保證大多數人民可以當家作主，生活安穩改善。發展中國家採取英美民主的多出現動亂，能成功工業化的卻不採英美體制，更證明民主的無定論、定制。

香港在反修例動亂中，提出的是民主口號，實際出現的卻是民主的對立面：仇恨、暴虐、排斥攻擊異己、不惜傷人毀物甚至取人性命，「攬炒」從任何角度看都與民主無關，而是極端主義的破壞毀滅，與民主的建設發展、平衡包容主張勢不兩立。