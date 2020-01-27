香港有兩個關乎前途命運的最重要的歷史關頭，一是三十多年前的中英談判香港前途問題，二是時下香港發生的空前嚴重的政治動亂，將在根基上和管治權上摧毀「一國兩制」。這兩個歷史關頭不僅決定香港的命運，而且關乎國家主權、安全和發展利益。

這兩個歷史關頭有千絲萬縷的內在聯繫，有政治主線，有共同性質的政治博弈，是社會主義與資本主義兩種制度和發展模式的鬥爭，也包含着中國自一八四○年鴉片戰爭以來反抗西方列強的侵略、奴役、掠奪，包含着追求中華解放、致力於偉大復興的鬥爭。這些歷史關頭的命運決戰，都是要在鬥爭中方能取得勝利。

事實證明，中英談判、九七收回香港、平穩過渡、政權順利交接，把「一國兩制」從「政策方針」變成「憲制構成」，北京勝利實現，鬥爭中北京既堅持原則又靈活機動的挫敗了英倫。北京始終牢牢掌握政治鬥爭的大方向和主動權，調動一切可以調動的因素，團結一切可以團結的力量，在英倫殖民統治香港一百五十年、掌握政權的「政治弱勢」下，以弱勝強。

九七後，鬥爭在延續。北京雖然收回主權，但沒有真正掌握治權，權力的兩大要素——制度和人事——都按照英倫的建構和安排「過渡」到香港特區，中央能掌控的十分有限和表面。更糟糕的是，就連這點十分有限和表面的權力，北京行使起來也是粗枝大葉，標準混亂，所託非人。更要命的是，北京似乎以為香港回歸，皇天后土，社資鬥爭從此熄滅，再也沒有敵我矛盾，再也不會有奪權鬥爭，反對派勾結外敵再怎麼猖狂進攻也沒有甚麼了不起，只要努力發展經濟，保住金融中心、國際大都市地位就一切OK。

這時的朝廷把香港的資本主義制度和生活方式只當「經濟」看待，好像和政治無關，忽略香港還有政治這個上層建築，更忘記了政治對經濟還有反作用，甚至有時會有決定性的反作用，於是放棄政治鬥爭，在反對派的進攻下一敗再敗。