世道衰微，人心敗壞，香港社會籠罩於政治狂熱之下，一切變得不可理喻，連防控疫症也避免不了政治炒作。當年爆發沙士疫症時，本港醫護人員大多能夠堅守崗位，廢寢忘食，任勞任怨，捨身救人，充分體現了職業道德和專業精神。而今次武漢肺炎來襲，竟有醫護組織落井下石，在網上號召罷工，聲稱要同港府講數，封閉所有口岸，「禁止中國人入境」。反對派政客更是乘機起哄，企圖利用疫症進一步煽動反中情緒，徹底阻隔兩地。

港府反應遲鈍，防疫慢幾拍，無疑是事實，但是醫護人員以罷工作為武器，將防疫問題政治化，不是更離譜嗎？他們當初學醫到底是為了甚麼？香港經歷過禽流感、沙士、豬瘟、鼠疫等等，從來沒有「封關」這一說，即使迫不得已要採取非常措施，也不能只是針對某些地區某些旅客，而是應該禁止所有人出入境，香港做得到嗎？當年香港被世界衞生組織列為沙士疫區，其他國家和地區有禁止香港人入境嗎？還有，最近美國爆發嚴重流感，已導致六千多人死亡，香港是否也應禁止美國人入境？

正如港大公共衞生醫學講座教授梁卓偉所說，所有防疫工作都要基於科學考慮，任何其他考慮都不應有，尤其是政治，否則一定會「出事」。反對派利用這場疫症進行政治炒作，固然令人不齒，而部分醫護人員將政治凌駕專業，更是走火入魔，他們根本不配身上的白衣，應該改穿黑衣才對。

常說醫者父母心，救死扶傷是醫生的天職，既不應有邊境界線，更不應有種族之分。被譽為「抗擊非典第一功臣」的國家工程院院士鍾南山，以八十三歲高齡再次披甲上陣，奔赴武漢抗疫第一線；而香港部分醫護人員卻以罷工作為武器，將抗疫當作政治籌碼，兩者對比鮮明，高下立判。事實證明，隨着香港陷入政治狂熱，部分醫護人員邪毒上腦，不僅迷失心智，而且失去職業道德。